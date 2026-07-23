El Real Madrid rescata el verde para su segunda equipación de la temporada 2026-2027

El Real Madrid y adidas presentaron el diseño de la segunda indumentaria que lucirá el conjunto blanco durante la campaña 2026-2027. La elástica adopta un tono verde oscuro como pilar principal, un color que evoca el recuerdo de la tercera camiseta utilizada en el curso 2012-2013, época en la que José Mourinho también ocupaba el banquillo madridista.

Para revelar el uniforme verde, el club eligió como caras principales a Mbappé, Bellingham y Vinicius, junto a otros jugadores como Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Brahim, Rüdiger, Athenea y Linda Caicedo

Según especificó la entidad en su portal web oficial, la prenda combina el tono base con matices en “blanco roto”, reinterpretando un patrón cromático clásico desde un enfoque vanguardista y contemporáneo.

En el apartado estético, la camiseta destaca por un sutil grabado geométrico sobre la tela que integra las iniciales de la institución, además de un remate en contraste sobre el cuello.

Otro de los puntos de novedad es el uso del icónico logotipo del trébol de la firma germana, acompañado de la tecnología de ventilación climacool+ para optimizar la transpirabilidad de los deportistas sobre el terreno de juego.

La historia de la playera verde

La primera vez que el Real Madrid jugó de verde fue en 1965 en un amistoso en Venezuela ante River Plate. Los uniformes blancos de ambos equipos chocaban, por lo que el cuadro merengue tuvo que pedir camisetas prestadas y fueron de color verde.

La segunda vez fue para la temporada 2012-13, cuando adidas diseñó por primera vez un tercer uniforme con ese color para el equipo madrileño.

Sigue leyendo:

·Triunfo de España sobre Argentina se convirtió en la transmisión de fútbol más vista en la historia de EE.UU.

·Comité Olímpico Italiano rechaza a Pep Guardiola como nuevo técnico de la “Azzurra”

·“Dai Dai” de Shakira y Burna Boy alcanzó nuevo pico de reproducciones tras la final del Mundial 2026