“Dai Dai” de Shakira y Burna Boy alcanzó nuevo pico de reproducciones tras la final del Mundial 2026

Durante más de un mes, la canción “Dai Dai” de Shakira y Burna Boy acompañó a los aficionados del fútbol durante el Mundial de la FIFA 2026. Tras la final de la Copa del Mundo, donde se celebró un show de medio tiempo, la canción oficial de este evento deportivo alcanzó un nuevo pico histórico de reproducciones.

La final del Mundial se celebró el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde las selecciones de Argentina y España se disputaron el campeonato. Tras el primer tiempo se realizó el primer show de medio tiempo en la historia de los mundiales de la FIFA. Este show estuvo protagonizado por Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, Gustavo Dudamel y Los Muppets.

Shakira interpretó “Dai Dai” junto con el cantante nigeriano Burna Boy y estuvo acompañada de los niños de Ghetto Kids, un grupo de baile integrado por niños de los barrios marginales de Uganda.

Tras el show de medio tiempo, “Dai Dai” aumentó drásticamente sus reproducciones de streams oficiales on demand en Estados Unidos el lunes 20 de julio, según datos de Luminate. El tema oficial del Mundial de la FIFA 2026 acumuló casi 2,2 millones de reproducciones, un aumento del 65% con respecto al día previo a la final. También logró un incremento del 84% tras la actuación de Shakira en la ceremonia de inauguración el 11 de junio.

Otra canción interpretada en el show de medio tiempo que experimentó un drástico aumento de reproducciones fue “Everything Hallelujah” de Justin Bieber. El tema que forma parte del más reciente álbum “Swag II” del artista canadiense subió un 161% a 268.000 streams en comparación con el día anterior al torneo.

Lo mismo ocurrió con “Dynamite”; la canción que la boy band de K-pop BTS interpretó en el show de medio tiempo experimentó un incremento de reproducciones 74% a 312.000.

La ceremonia de clausura contó con una actuación de los artistas Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, quienes interpretaron el tema oficial “Desire”. También actuó Jennifer Hudson, quien interpretó el himno de Estados Unidos. Otros que estuvieron en la ceremonia fueron el cantante Post Malone, el streamer IShowSpeed y el actor Tom Cruise, quien ofreció un discurso al inicio de la ceremonia.

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