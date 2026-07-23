Falleció futbolista uruguayo de 22 años por paro cardiorrespiratorio

El fútbol uruguayo se encuentra de luto tras confirmarse el repentino fallecimiento del delantero Bruno Betancor a la edad de 22 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio.

La noticia fue dada a conocer por su actual equipo, el Deportivo Italiano, y ratificada por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales mediante un comunicado oficial en el que transmitió sus condolencias a allegados y compañeros.

El suceso provocó una ola de mensajes de pesar en el balompié de la región, donde diversos clubes expresaron sus condolencias por la pérdida del atacante, quien también contó con un paso por el fútbol chileno tras militar en el Everton de Viña del Mar durante la campaña 2024.

El Club Atlético Peñarol manifestó su profundo pesar por la partida del atacante, recordando su aporte a la institución: “El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año”.

Durante su etapa con la camiseta aurinegra, Betancor disputó 14 compromisos oficiales. Su estreno se produjo el 25 de marzo de 2023 en un choque frente a Liverpool por el Apertura, rival ante el cual disputó también su último encuentro con el club el 16 de diciembre de ese mismo año en la definición del Campeonato Uruguayo.

El Club Atlético Cerro destacó la entrega del futbolista durante su paso por la institución, mientras que el Centro Atlético Fénix recordó su etapa formativa en las canteras del club, enviando mensajes de apoyo y solidaridad a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.

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