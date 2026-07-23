Luka Modric renueva con el Milan hasta 2027

Luka Modric firmó este jueves la extensión de su contrato con el AC Milan por una temporada adicional, prolongando su compromiso hasta junio de 2027. Tras un primer año donde acumuló 37 apariciones y dos tantos, el balcánico se ha consolidado como la brújula y el líder indiscutible del vestuario.

“El futuro todavía lleva su nombre. La historia de Luka como rossonero continúa”, confirmó el conjunto italiano en el comunicado oficial que hizo pública la renovación del exjugador del Real Madrid.

Modric, quien alcanzará los 41 años el próximo mes de septiembre, conservará el dorsal número 14 en la entidad lombarda, a la que aterrizó en 2025 tras cerrar una gloriosa e inolvidable era de más de una década en el Santiago Bernabéu.

A pesar de que el Milan completó una campaña irregular al quedarse al margen de los billetes para la Liga de Campeones, la jerarquía de Modric fue un pilar fundamental para sostener al equipo.

“Estoy muy feliz de seguir vistiendo esta camiseta. Tras una temporada por debajo de nuestras expectativas, las ganas de recuperarnos son enormes. Nos espera un nuevo desafío: un proyecto en el que creo y que me motiva. Estoy listo para seguir dándolo todo y no veo la hora de volver a sentir el rugido de San Siro”, dijo Modric a medios oficiales del club tras su renovación.

El veterano futbolista aportará su bagaje táctico a la plantilla que encabezará el técnico portugués Rúben Amorim en una etapa de reestructuración deportiva. Asimismo, según apuntan diversos medios en Italia, el astro croata contempla fijar su despedida del combinado nacional el próximo 6 de octubre frente a España en la Liga de Naciones.

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