Más de 1,5 millones de docenas de huevos retiradas en EE. UU. por salmonela en Kroger y minoristas

Por riesgo de contaminación con salmonella, la empresa Midwest Poultry Services inició un retiro voluntario en seis estados de Estados Unidos de 1.589.577 docenas de huevos blancos y huevos marrones de gallinas criadas en libertad, producidos en Texas, según el más reciente reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Las autoridades sanitarias instan a los consumidores a verificar la información del producto sujeto a retiro y evitar su consumo para prevenir infecciones por Salmonella Enteritidis. Las miles de docenas de huevo fueron enviadas a tiendas Kroger de Texas y Luisiana, supermercados Brookshire de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi, y otros puntos de venta minoristas más pequeños.

Se trata de varios lotes de huevos producidos y distribuidos desde granjas en Texas entre el 6 de junio de 2026 y el 3 de julio de 2026, con fechas de caducidad o de consumo preferente entre el 20 de julio de 2026 y el 17 de agosto de 2026, informa la FDA.

El problema se descubrió mediante prácticas proactivas de monitoreo ambiental y análisis de las causas raíz practicadas por la empresa en dos de sus granjas productivas. Una vez detectado el riesgo, Midwest Poultry Services suspendió la distribución de huevos frescos producidos en sus granjas de Texas.

Retiro voluntario de huevos en EE. UU.: lo que se sabe del caso

Los huevos se enviaron a clientes del sector de la restauración y minoristas en Texas, Oklahoma y Luisiana. Estuvieron disponibles para los consumidores en tiendas Kroger de Texas y Luisiana, supermercados Brookshire de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi, y otros puntos de venta minoristas más pequeños. Ningún otro producto de Midwest Poultry Services, LP forma parte de este retiro del mercado.

Hasta la fecha, la empresa no ha recibido reportes de ninguna enfermedad específica relacionada con sus productos.

¿Cómo identificar si compraste los lotes en riesgo?

Verifica el código impreso en el lateral de tu empaque de cartón antes de consumir tus huevos. Crédito: FDA | Cortesía

La Salmonella Enteritidis representa un riesgo elevado para niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas. Crédito: FDA | Cortesía

El reporte de retiro indica que el producto retirado está envasado en empaques de cartón con un código de identificación impreso en el lado izquierdo o derecho del envase, únicamente con tinta de fecha.

También aclara que solo se retiran los códigos P-1950 o 0840962 con una fecha juliana entre 157 y 184 impresa en el lateral del envase.

A continuación, la lista publicada por la FDA con las características de los lotes retirados.

Crédito: FDA | Cortesía

Crédito: FDA | Cortesía

Crédito: FDA | Cortesía

Crédito: FDA | Cortesía

Riesgos de la Salmonella para la salud

La Salmonella es una bacteria que, al ser consumida a través de alimentos o agua contaminada, puede generar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en niños pequeños, personas frágiles o ancianas y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Los síntomas frecuentes en personas sanas van desde fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas y vómitos hasta dolor abdominal.

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