¿Compras puré de frutas en Target o Kroger? Este es el lote retirado por fallas en el empaque

Varios lotes de puré de banana y fresa en bolsas de 113 g (4 oz) de la marca Pumpkin Tree Peter Rabbit Organics se retiran del mercado por riesgos de contaminación con plástico debido a un defecto interno en el empaque, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Un reporte de retiro de la FDA explica que el riesgo de consumo viene dado porque el defecto del empaquetado puede generar la presencia de una hebra de plástico blando apto para alimentos en el producto terminado.

Se trata de un producto de venta exclusiva en las tiendas minoristas Kroger, Meijer y Target en todo el país entre el 03/06/2026 y el 13/07/2026.

La empresa PT Organics Limited de Lake Oswego, Oregón, inició el retiro el 20 de julio del puré de frutas en su presentación de bolsas de 113 g (4 oz) identificadas como “Pumpkin Tree Peter Rabbit Organics Banana & Strawberry”.

El retiro se inició luego de que la empresa conociera que su proveedor de envases retirara la semana pasada un lote de bolsas defectuosas. La empresa, al conocer del retiro del empaque, realizó inspecciones al producto terminado fabricado con el envase retirado, donde confirmaron la presencia de un filamento de plástico blando apto para uso alimentario en el interior de un pequeño número de bolsas.

Se insta a los clientes que compraron el producto a verificar la información de los lotes y códigos impresos con tinta negra en la parte posterior de la bolsa:

Código de barras: 8 15367 01078 0

8 15367 01078 0 Número de carril: identificado por el número ‘4’ impreso en la costura lateral trasera derecha.

identificado por el número ‘4’ impreso en la costura lateral trasera derecha. Fecha de consumo preferente (BBD): del 19/01/2027, 20/01/2027, 17/03/2027, 18/03/2027, 14/05/2027 o 15/05/2027.

¿Qué hacer?

Las autoridades sanitarias no han recibido reportes de heridos por el consumo del puré de frutas. Mientras tanto, la empresa aclara que ningún otro producto de la marca Pumpkin Tree, ni sus fechas de caducidad ni sus sabores, se ven afectados por este retiro del mercado.

La recomendación de la FDA es clara: los consumidores o cuidadores que tengan en su poder el producto retirado del mercado deben desecharlo o devolverlo al lugar de compra. No debe consumirse ni dárselo a otra persona.

En caso de alguna duda o comentario, se insta a los consumidores a acudir al sitio web de la empresa www.pumpkintreesnacks.com o a comunicarse a través del servicio de atención al cliente al 888-566-2363, de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 (hora del este) para obtener más información.

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