Micah Lasher: el mago que quiere representar a Nueva York en el Capitolio tras la era de Jerry Nadler

El nombre de Micah Lasher vuelve a ocupar titulares en Nueva York, pero no por un espectáculo de ilusionismo. Aunque cuando era adolescente se hizo conocido por aparecer en programas de televisión realizando trucos de magia, ahora busca conquistar un escenario mucho más complejo: el Capitolio de Estados Unidos.

Con la retirada del veterano congresista Jerry Nadler, Lasher se presenta como la figura que pretende tomar el relevo en el distrito 12 de Nueva York (NY-12), una de las demarcaciones más influyentes y sólidamente demócratas del país. Su campaña combina una historia poco convencional con una extensa carrera en la administración pública, donde ha ocupado cargos en los tres niveles de gobierno.

De hacer magia frente a las cámaras a construir una carrera política

Mucho antes de convertirse en legislador, Micah Lasher llamó la atención por una habilidad muy distinta. Creció en el Upper West Side de Manhattan y, con apenas 13 años, realizó presentaciones de magia en programas nacionales como “Late Show with David Letterman” y “Today”. Incluso publicó un libro con más de 50 trucos cuando aún era estudiante de secundaria.

Ese episodio marcó sus primeros años y explica el enfoque con el que muchos observadores presentan hoy su historia: el “mago” que ahora quiere representar a Manhattan en Washington. Sin embargo, tras aquella faceta juvenil llegó una trayectoria enfocada casi exclusivamente al servicio público.

Lasher estudió Sociología en la Universidad de Nueva York (NYU) y comenzó muy joven a involucrarse en campañas políticas. Con apenas 16 años, ya participaba como subdirector de campaña en una contienda para el Senado estatal, iniciando un recorrido que lo llevaría a ocupar puestos de creciente responsabilidad.

La portada del libro de Magia que publicó Lasher siendo un adolescente. (Foto: AbeBooks)

Un recorrido por todos los niveles de gobierno

Pocos políticos de su generación acumulan experiencia en tantos espacios distintos de la administración.

Antes de ser elegido para la Asamblea Estatal en 2024, Lasher fue director de Política de la gobernadora Kathy Hochul, jefe de gabinete de la Fiscalía General del Estado de Nueva York, director de Asuntos Legislativos Estatales durante la administración del alcalde Michael Bloomberg y colaborador del entonces congresista Jerry Nadler.

Durante esos años, participó en la elaboración de diversas iniciativas legislativas relacionadas con el control de armas, la protección del acceso al aborto, el incremento del salario mínimo y políticas energéticas para ampliar el uso de fuentes renovables.

También fue uno de los impulsores de un amplio paquete de medidas para aumentar la oferta de vivienda en Nueva York, una propuesta que fue descrita por The New York Times como el primer intento serio de un gobernador desde la década de 1960 para enfrentar la histórica escasez habitacional del estado, según la información difundida por su campaña.

Su trabajo en la Asamblea de Nueva York

Desde su llegada a la Asamblea Estatal, Lasher ha impulsado iniciativas centradas en la protección del consumidor, el combate a la discriminación en materia de vivienda y la expansión de la energía eólica y solar.

En los últimos meses, también se ha convertido en una de las voces más visibles dentro del Partido Demócrata en Albany para responder a distintas acciones de la administración del presidente Donald Trump.

Entre sus propuestas recientes destaca el impulso para permitir que Nueva York pueda redibujar sus distritos congresionales como respuesta a los cambios electorales promovidos por Texas, una discusión que ha generado amplio debate político.

Asimismo, ha respaldado proyectos relacionados con auditorías a subsidios estatales, la protección frente a la discriminación en vivienda y medidas para reforzar espacios considerados sensibles frente a acciones migratorias federales.

La carrera por el distrito 12

La salida de Jerry Nadler abrió una de las contiendas más observadas dentro de la política neoyorquina.

El distrito 12 abarca parte del corazón de Manhattan, desde Union Square hasta Central Park, e incluye algunas de las zonas con mayor concentración de empresas, instituciones culturales y población con altos niveles educativos del país.

Lasher decidió competir por ese escaño argumentando que el Partido Demócrata necesita una nueva generación de dirigentes con experiencia administrativa y capacidad para convertir propuestas en legislación.

Entre sus principales prioridades de campaña figuran: la defensa de las instituciones democráticas, el aumento del salario mínimo federal, la expansión de la cobertura sanitaria y una postura firme frente a las políticas impulsadas por la administración Trump. También ha planteado la necesidad de rediseñar los mapas electorales de Nueva York como respuesta a cambios promovidos por estados gobernados por republicanos.

Una vida ligada al Upper West Side

Más allá de la política, Lasher ha mantenido una estrecha relación con organizaciones comunitarias de Manhattan.

Durante una década integró el consejo del Riverside Park Conservancy y posteriormente presidió la organización, periodo en el que impulsó proyectos de infraestructura y consiguió respaldo financiero para la restauración de diversos espacios públicos.

También formó parte de Everytown for Gun Safety, dedicada a promover políticas de prevención de la violencia armada, y de la Community Service Society, una organización enfocada en combatir la pobreza en Nueva York.

En el plano personal, vive en el Upper West Side junto con su esposa Elizabeth y sus 3 hijos, a pocas cuadras del lugar donde creció. La familia participa activamente en la vida de su comunidad, incluida su congregación religiosa, las escuelas públicas del vecindario, las ligas infantiles de béisbol y los torneos de ajedrez.

Con una historia que comenzó haciendo desaparecer cartas y monedas frente a las cámaras de televisión, Micah Lasher intenta ahora convencer a los votantes de que la verdadera transformación no ocurre mediante trucos de magia, sino a través de la experiencia acumulada en décadas de servicio público. Esa combinación de un pasado inusual y una extensa carrera gubernamental es la carta con la que busca llegar al Congreso y representar a Manhattan en una nueva etapa política.

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