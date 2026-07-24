FC Barcelona lanza segunda equipación inspirada en Kobe Bryant

El FC Barcelona y Nike presentaron este viernes la segunda indumentaria del primer equipo para la temporada 2026-2027. La playera, diseñada en colaboración con la marca de la fallecida estrella de la NBA Kobe Bryant, adopta el negro y el morado como protagonistas para honrar la figura y el legado del mítico jugador estadounidense.

Esta colección marca la segunda temporada consecutiva de alianza entre el club catalán y la firma de Bryant, consolidando “una alianza estratégica que sigue profundizando en unos valores compartidos de competitividad, ambición y excelencia”, según destacó la entidad blaugrana en un comunicado.

El diseño toma como base el color negro, el cual evoluciona con un degradado progresivo hacia tonos púrpuras en la zona inferior de la prenda, en clara alusión a los colores icónicos que acompañaron la carrera de la leyenda del baloncesto. A su vez, remates en dorado adornan la camiseta.

Entre sus detalles más representativos destacan:

Textura de piel de serpiente: Un grabado sutil que evoca el famoso apodo de ‘Black Mamba’.

Un grabado sutil que evoca el famoso apodo de ‘Black Mamba’. Escudo brillante: El emblema del FC Barcelona luce un acabado de brillo dinámico.

El emblema del FC Barcelona luce un acabado de brillo dinámico. Logotipo de la marca Kobe: Presente en la zona del pecho junto al ‘Swoosh’ de Nike.

Presente en la zona del pecho junto al ‘Swoosh’ de Nike. Mensaje en el cuello: En el interior de la prenda se incluye la célebre frase de Bryant: “Leave the game better than you found it” (Deja el juego mejor de como lo encontraste), un lema que apela al compromiso y la superación deportiva.

La campaña de lanzamiento contó con la imagen de futbolistas de las plantillas masculina y femenina como Alejandro Balde, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Claudia Pina, Ewa Pajor, Patri Guijarro, Aïcha Cámara y Kika. La camiseta se encuentra a la venta desde este viernes con precios que oscilan entre los 129 y los 195 euros, en función de las distintas versiones comerciales.

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