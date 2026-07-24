Qué le pasa a Bon Jovi: por qué interrumpió su recital en Nueva York

Jon Bon Jovi tuvo que interrumpir antes de tiempo su concierto del jueves 23 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York luego de advertir que no se encontraba en condiciones de continuar.

El músico, de 64 años, llevaba alrededor de 90 minutos sobre el escenario cuando se dirigió al público para disculparse. Explicó que estaba dolorido y que los asistentes no estaban recibiendo su mejor actuación. Luego les pidió que conservaran sus entradas, ante la posibilidad de organizar una compensación o reprogramar la parte del espectáculo que no pudo completar.

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Qué problema de salud tiene Jon Bon Jovi

Un representante de la banda confirmó que el cantante estaba atravesando una infección sinusal, también conocida como sinusitis, y que esa afección provocó la finalización anticipada del recital.

Las infecciones de los senos paranasales pueden causar congestión, presión o dolor facial, secreciones, tos y molestias en la garganta. En el caso de un cantante, la inflamación, la respiración dificultosa y el goteo nasal posterior también pueden afectar temporalmente la comodidad y el rendimiento vocal.

Bon Jovi intentó continuar con el espectáculo, pero finalmente decidió detenerlo para no forzar más su estado. Antes de abandonar el escenario, abrazó a los integrantes de la banda y saludó a los fanáticos.

El episodio ocurrió durante la octava presentación de una residencia de nueve conciertos en el Madison Square Garden, correspondiente al Forever Tour, la gira con la que la banda regresó a los grandes escenarios después de varios años.

La preocupación por sus cuerdas vocales

La interrupción generó especial inquietud porque Jon Bon Jovi atravesó en 2022 una compleja operación en las cuerdas vocales. El cantante contó posteriormente que una de ellas se estaba atrofiando y que tuvo que someterse a un procedimiento de medialización para recuperar el equilibrio y la capacidad de cantar.

El proceso de rehabilitación se extendió durante varios años y puso en duda su continuidad sobre los escenarios. Antes del inicio de esta nueva gira, el artista había asegurado que se encontraba recuperado y preparado para volver a ofrecer conciertos completos.

Sin embargo, hasta el momento no existe información que relacione directamente la interrupción del recital con una nueva lesión en sus cuerdas vocales. La explicación oficial fue una infección sinusal, por lo que no corresponde afirmar que sufrió una recaída de su problema anterior.

Qué pasará con el concierto suspendido

Desde el escenario, Bon Jovi pidió a los asistentes que no desecharan los comprobantes de sus entradas y afirmó que buscaría una solución. Sus palabras abrieron la posibilidad de una reprogramación, aunque todavía no se anunció oficialmente una nueva fecha ni la modalidad de compensación.

La banda tenía previsto realizar el último concierto de su residencia neoyorquina el domingo 26 de julio. Por ahora, no se informó oficialmente si esa presentación también será modificada o si el cantante podrá regresar al escenario tras unos días de descanso.

La gira debe continuar posteriormente en Europa, con presentaciones programadas en el Reino Unido e Irlanda. Su evolución durante las próximas horas será determinante para saber si el problema de salud obliga a introducir nuevos cambios en el calendario.

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