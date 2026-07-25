Costco pagará $14 millones a algunos clientes en EE.UU. y así puedes reclamar dinero

Costco Wholesale Corporation acordó crear un fondo de $14 millones de dólares para resolver una demanda colectiva donde se le acusa de enviar correos promocionales con ofertas engañosas a consumidores del estado de Washington.

Las personas que recibieron esos mensajes entre el 2 de junio de 2021 y el 7 de julio de 2026 podrán presentar una reclamación hasta el 24 de agosto de 2026 para recibir un pago, siempre que el acuerdo obtenga la aprobación final de la corte. Sin embargo, Costco niega haber violado la ley, pero aceptó este mecanismo para poner fin al litigio.

El caso, conocido como ‘Michael Aaland v. Costco Wholesale Corporation’, fue presentado ante la Corte Superior del estado de Washington, condado de King, y alega que la cadena mayorista violó dos leyes estatales al usar frases de urgencia falsa en sus campañas de correo electrónico.

El acuerdo beneficia a más consumidores de lo esperado

El aviso oficial de la corte establece que la demanda cubre a cualquier persona que haya residido en Washington y recibido un correo comercial de Costco entre el 2 de junio de 2021 y el 7 de julio de 2026, sin importar si en ese momento era miembro activo o no, solo haber estado en la lista de correos durante ese periodo de cinco años.

¿Por qué la demanda acusa a Costco de ejercer presión artificial a los clientes?

El reclamo original, presentado por el residente Michael Aaland, sostiene que los asuntos de los correos de Costco anunciaban promociones “temporales o de tiempo limitado” cuando la empresa ya sabía que extendería esas ofertas más allá de la fecha indicada.

Entre los ejemplos citados hay mensajes con títulos como “Hoy es el último día para acceder a los ahorros exclusivos para miembros” y “Ofertas especiales disponibles solo por 5 días“, frases que, según los abogados de la parte demandante, generaban una falsa sensación de urgencia en el comprador.

La firma de abogados HKM Employment Attorneys LLP representa a la clase de consumidores en este litigio.

¿Cuánto dinero recibirá cada cliente elegible?

El monto exacto que cada persona recibirá todavía no se ha definido y dependerá de cuántas reclamaciones válidas se presenten antes del cierre del plazo.

Fondo total del acuerdo: $14,000,000

$14,000,000 No se requiere comprobante de compra ni de haber abierto los correos para presentar la reclamación

para presentar la reclamación Fecha límite para reclamar: lunes 24 de agosto de 2026, ya sea en línea o por correo postal con matasellos de esa fecha

lunes 24 de agosto de 2026, ya sea en línea o por correo postal con matasellos de esa fecha Audiencia de aprobación final: viernes 2 de octubre de 2026

Quienes decidan no presentar su formulario simplemente no recibirán ningún pago, aunque cumplan con los requisitos.

¿Qué puede hacer el consumidor para conseguir su parte del acuerdo?

Verificar si califican toma solo minutos, pero el beneficio depende de actuar antes de la fecha límite. Este es el proceso:

Buscar en el correo electrónico mensajes de Costco con la palabra “settlement” o “acuerdo” recibidos en los últimos 12 meses

Visitar el sitio oficial WashingtonCommercialEmailSettlement.com para verificar elegibilidad, incluso sin tener un número de identificación de reclamo

para verificar elegibilidad, incluso sin tener un número de identificación de reclamo Llenar el formulario en línea o descargar el PDF para enviarlo por correo postal a la dirección del administrador del acuerdo antes del 24 de agosto de 2026

Recordar que quienes deseen excluirse del acuerdo para litigar por cuenta propia también deben notificarlo antes de esa misma fecha

Lo que realmente cambia para quienes ya presentaron su reclamo

Kiplinger advirtió que, si el acuerdo recibe la aprobación final, el caso concluirá sin que se determine formalmente que Costco violó la Ley de Correo Electrónico Comercial de Washington, lo que implica que los reclamantes no recibirán el máximo de daños estatutarios de $500 por correo que permite esa ley.

En cambio, cada persona recibirá una porción proporcional del fondo, un esquema conocido como pago pro rata, cuyo monto final se conocerá después de la audiencia de octubre.

Este procedimiento es distinto a otros litigios recientes contra Costco, como el que enfrenta actualmente por reembolsos de aranceles cobrados antes de que la Corte Suprema anulara algunas tarifas, un caso separado que la propia empresa ha pedido desechar en una corte federal.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el acuerdo de Costco por publicidad engañosa

¿Quién puede reclamar el pago del acuerdo de Costco?

Cualquier persona que haya residido en Washington y recibido un correo comercial de Costco entre el 2 de junio de 2021 y el 7 de julio de 2026, sin importar si es miembro actual.

¿Necesito comprobante de compra o del correo para reclamar?

No. El acuerdo no exige comprobante de compra ni evidencia de haber recibido el correo específico; basta con certificar que se cumplen los requisitos.

¿Cuál es la fecha límite para presentar la reclamación?

El plazo vence el lunes 24 de agosto de 2026, tanto para reclamos en línea como para formularios enviados por correo postal con matasellos de esa fecha.

¿Cuánto dinero recibiré si mi reclamo es aprobado?

Aún no se ha determinado el monto individual; dependerá del número total de reclamaciones válidas presentadas antes del cierre del plazo.

¿Cuándo llegarán los pagos a los consumidores?

Los pagos comenzarán a distribuirse después de la audiencia de aprobación final, programada para el 2 de octubre de 2026, y de que se resuelvan posibles apelaciones.

¿Costco admitió haber actuado mal?

No. La empresa niega cualquier irregularidad y sostiene que cumplió con la ley, pero aceptó el pago para evitar los costos e incertidumbre de un litigio prolongado.

Conclusión

Si la corte confirma el acuerdo en octubre, miles de hogares en Washington podrían recibir un pago apenas semanas después, pero quienes no presenten su formulario antes del 24 de agosto se quedarán sin acceso a ese dinero, sin importar que hayan calificado.

Para las personas que compran regularmente en Costco, este caso también es una advertencia práctica: revisar con cuidado los correos promocionales de las grandes cadenas puede evitar compras apresuradas, pero también acceder a futuras compensaciones si surgen litigios similares.

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