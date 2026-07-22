2 tornados azotaron Nueva Jersey: autoridades investigan daños en Stanhope y Parsippany

2 tornados tocaron tierra en el norte de Nueva Jersey durante las intensas tormentas del martes, dejando árboles derribados, cortes de electricidad e importantes daños materiales, aunque sin víctimas reportadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) desplegó equipos de reconocimiento para analizar las zonas afectadas y determinar la intensidad de los fenómenos.

Los tornados fueron confirmados en Stanhope, en el condado de Sussex, y Parsippany-Troy Hills, en el condado de Morris. Por ahora, los meteorólogos no han establecido la categoría de ninguno de los eventos, ya que la evaluación en campo permitirá determinar la velocidad estimada de los vientos y la magnitud de los daños.

Las autoridades locales pidieron a los residentes mantenerse atentos ante posibles nuevas condiciones adversas, mientras equipos de emergencia continúan revisando las áreas afectadas por las tormentas que también provocaron inundaciones repentinas y problemas de transporte en varios puntos del estado.

Tornado en Stanhope dejó árboles caídos y daños en carreteras

En Stanhope, los principales daños se concentraron en las vías públicas. La policía local informó que no hubo personas heridas, pero varias carreteras quedaron bloqueadas por árboles derribados y ramas de gran tamaño.

Uno de los puntos más afectados fue la Ruta 206, cerca de la Interestatal 280, donde numerosos árboles cayeron sobre la carretera. Incluso, uno de ellos se incendió después de entrar en contacto con un cable eléctrico derribado durante la tormenta.

Julie Fischer, residente de Flanders, relató para CBS News que observó señales inusuales antes de que el tornado llegara a la zona. Según explicó, el cambio repentino en el color del cielo y los vehículos buscando refugio debajo de un paso elevado fueron indicios de que algo peligroso estaba ocurriendo.

“Los coches empezaron a pasar por debajo del paso elevado y comprendimos que algo andaba mal”, contó Fischer. Poco después, aseguró que encontró una escena impactante con árboles caídos sobre vehículos y una fila completa de vegetación destruida a lo largo de la Ruta 80.

Otros residentes describieron el momento como una experiencia poco común para la región. Ashtyn Carpenter explicó al mismo medio que el viento apareció de manera repentina y parecía cambiar de dirección constantemente.

“Estaba dentro de casa y vi cómo se desataba la tormenta; fue una locura”, señaló Carpenter, quien agregó que era la primera vez que veía un tornado en persona.

Parsippany también reportó daños tras la tormenta

En Parsippany-Troy Hills, las autoridades del condado de Morris confirmaron que el tornado fue observado desde las instalaciones de la Oficina de Gestión de Emergencias mientras trabajadores atendían múltiples llamadas al número de emergencia 911.

Jeffrey Paul, director de la agencia, explicó que varios empleados vieron la rotación de la tormenta desde las ventanas del edificio. En el momento de mayor intensidad, cerca de 1,000 clientes quedaron sin servicio eléctrico en la zona.

A pesar de la fuerza del fenómeno, las autoridades indicaron que no se registraron heridos. “Estamos agradecidos de no haber tenido el volumen de lluvia que tuvimos en la última tormenta”, afirmó Paul.

Carlos Ramos, trabajador de una gasolinera en Parsippany, relató al medio citado anteriormente, que recibió alertas de tornado en su teléfono antes de observar cómo comenzaba a formarse una nube con apariencia de embudo.

“El viento era muy fuerte, la lluvia caía de lado y se veían hojas y escombros levantándose del suelo”, explicó. Según su testimonio, la nube avanzó mientras varias personas buscaban rápidamente refugio.

Tormentas causaron caos en carreteras y aeropuertos

El impacto del sistema de tormentas se extendió más allá de las zonas donde se confirmaron los tornados. Varias comunidades de Nueva Jersey registraron inundaciones repentinas, especialmente entre Stanhope, Dover y Lodi.

En Hackensack, algunos conductores tuvieron que abandonar sus vehículos después de quedar atrapados por el aumento del nivel del agua en las calles. Las imágenes mostraron avenidas convertidas temporalmente en ríos debido a la acumulación de lluvia.

Las condiciones meteorológicas también afectaron las operaciones del Aeropuerto Internacional Newark Liberty. Algunos vuelos fueron retrasados y desviados, mientras las autoridades suspendieron temporalmente operaciones en tierra debido al riesgo asociado a las tormentas.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, pidió a los residentes tomar en serio las alertas meteorológicas y seguir las recomendaciones de seguridad. Recordó que las advertencias de tornado se emiten cuando existe una amenaza inmediata y pidió evitar circular por zonas inundadas.

El NWS continuará con la investigación durante este miércoles y posteriormente dará a conocer los resultados preliminares para establecer la intensidad de los dos tornados que sorprendieron al norte de Nueva Jersey.

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