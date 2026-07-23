24 años de cárcel por balear a agente federal y poseer cocaína y 18 armas en casa: sentencia en NJ

Maloy Amador fue sentenciado a 24 años cárcel por el intento de homicidio de un agente federal en Nueva Jersey, así como por delitos de narcotráfico y posesión de 18 armas de fuego.

La sentencia fue dictada por el juez federal Robert Kirsch en Trenton, capital estatal, luego de que Amador (44) se declarase culpable de cuatro cargos: intento de homicidio de un agente federal, disparo de arma de fuego durante la comisión de un delito violento, posesión de armas de fuego por un delincuente convicto y posesión con intención de distribuir sustancias controladas. Además de la pena de prisión, deberá cumplir cuatro años de libertad condicional supervisada al recobrar su libertad.

Según la evidencia, el 13 de agosto de 2025 las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en la residencia de Amador en Parsippany (NJ) en el marco de una investigación sobre narcotráfico y armas de fuego. Tras el ingreso de los agentes, él disparó contra ellos.

Después un prolongado intercambio de disparos entre Amador y las fuerzas del orden, finalmente se entregó y fue arrestado. En el tiroteo el sospechoso recibió un disparo en el brazo. Seguidamente uno de los agentes descubrió que una bala había impactado en su dispositivo de control electrónico reglamentario, dejando un orificio y fragmentos de proyectil incrustados en su chaleco antibalas. Durante el registro del domicilio, incautaron más de dos kilogramos de narcóticos y 18 armas de fuego, incluyendo varios fusiles de asalto.

“Esta declaración de culpabilidad subraya el grave peligro que corren nuestros agentes al vestir el uniforme”, afirmó Frank Russo, director de operaciones de campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Nueva York, en un comunicado. “La CBP seguirá trabajando codo con codo con nuestros socios federales, estatales y locales para garantizar que quienes atacan a las fuerzas del orden rindan cuentas ante la justicia”.

“Tenemos la gran fortuna de que ningún agente de las fuerzas del orden resultara herido o muerto durante esta operación. Ante estos peligros, seguiremos persiguiendo a quienes intentan infringir la ley”, agregó Towanda R. Thorne James, agente especial a cargo de la División de Campo de la DEA en Nueva Jersey.

Balaceras domésticas con agentes de la ley

El mes pasado un padre de familia fue abatido por NYPD tras herir a un policía durante una tensa situación de rehenes que duró más de dos horas, tras una disputa vecinal en Brooklyn (NYC).

En abril Brendan Trivisonno (38) murió aparentemente a consecuencia de una herida de bala autoinfligida en su hogar, poniendo fin a un enfrentamiento de varias horas con un equipo SWAT que obligó a los vecinos a resguardarse dentro de sus hogares en Lyndhurst (Nueva Jersey). También ese mes Lucien Colón (44) murió baleado al enfrentar a agentes de la Policía de Nueva York que se encontraban ejecutando una orden judicial en un apartamento en El Bronx.

En diciembre Chez Fray (29) murió baleado por agentes de NYPD que acudieron a un llamado de violencia doméstica en Queens, pero su familia afirma que no era una amenaza, a pesar de que estaba en posesión de una navaja. En enero un sospechoso armado con un machete fue abatido a tiros por la policía, lo que llevó a encontrar a tres personas muertas dentro de una casa en Piscataway (NJ).

En 2022, al responder a un caso de violencia doméstica entre un hijo adulto y una madre en Harlem (NYC), murieron baleados los jóvenes policías hispanos Wilbert Mora y Jason Rivera, a quienes luego el entonces presidente Joe Biden declaró “héroes”. En 2019 la policía mató a un secuestrador que retuvo a dos mujeres en oficina postal de Nueva Jersey.