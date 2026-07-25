Jones Beach reabre sus históricos baños del este con una nueva piscina para aprender a nadar

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, inauguró la renovada instalación de los históricos East Bathhouse del Parque Estatal Jones Beach, en Long Island, un proyecto de $100 millones de dólares que incorpora una piscina para aprender a nadar y una zona de juegos acuáticos como parte de la iniciativa estatal NY SWIMS.

El complejo, cerrado al público desde 2009, fue completamente restaurado y reabierto con el objetivo de ofrecer un espacio recreativo asequible para las familias, y promueve la seguridad en el agua mediante programas de enseñanza de natación, informó la Gobernación de Nueva York.

“El emblemático East Bathhouse se ha transformado en un destino moderno para que los neoyorquinos disfruten del verano en Jones Beach”, afirmó Hochul al anunciar la reapertura.

La mandataria destacó que las nuevas instalaciones buscan atraer a nuevas generaciones de visitantes y ayudar a que más niños desarrollen confianza y habilidades para nadar.

El edificio, inaugurado originalmente en 1929 junto con la apertura del parque por el entonces gobernador Franklin D. Roosevelt, forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos.

La restauración preservó elementos originales de su arquitectura Art Déco y Beaux-Arts e incorporó infraestructura moderna y medidas de resiliencia frente al cambio climático.

Entre las principales novedades destacan una piscina de aprendizaje con entrada gradual, diseñada para enseñar natación en un entorno seguro, y un parque acuático familiar con elementos inspirados en la tradición marítima de Jones Beach, de acuerdo con la información oficial.

Además, los edificios restaurados incluyen oficinas del parque, áreas de primeros auxilios, concesiones, baños accesibles, vestuarios y espacios familiares.

Las nuevas instalaciones también funcionarán con energía totalmente eléctrica e incorporan pozos geotérmicos, paneles solares y sistemas de eficiencia energética para reducir su huella de carbono, de acuerdo con la administración estatal.

¿Cuándo comenzarán las clases de natación en Jones Beach?

Como parte del programa, las clases de natación para niños comenzarán el 29 de julio, mientras que los cursos para adultos se impartirán los jueves por la noche.

La piscina permanecerá abierta hasta el Día del Trabajo, con horarios de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y fines de semana y festivos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

La reapertura forma parte de NY SWIMS, iniciativa que, según la gobernación, representa la mayor inversión del estado en infraestructura pública para la natación desde la época del New Deal.

El programa destina cerca de $260 millones de dólares a 79 proyectos en todo Nueva York, con el objetivo de ampliar el acceso a instalaciones acuáticas seguras y asequibles y reducir el riesgo de ahogamientos mediante la enseñanza de habilidades de natación.

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