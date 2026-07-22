Trump anuncia arancel del 100% a medicamentos genéricos y podría elevar el costo de las recetas

Millones de familias de recursos restringidos que dependen de medicamentos genéricos para el cuidado de su salud podrían enfrentar un aumento en el costo de sus recetas a partir de agosto de 2028. El presidente Donald Trump anunció este martes 21 de julio un arancel del 100% a este tipo de fármacos provenientes del extranjero, que además aumentará al 200% en agosto de 2029.

El anuncio, a través de sus redes sociales, otorga a los fabricantes un plazo de dos años para trasladar su producción a territorio estadounidense antes de que entre en vigor la medida.

Sin embargo, los principales afectados serán las familias de ingresos bajos y medios que optan por medicamentos de bajo costo para tratar padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión y colesterol alto, que verán reducida la oferta de opciones accesibles, así como potenciales aumentos en el costo del tratamiento.

¿Cómo afecta la medida al bolsillo de los consumidores hispanos?

Los medicamentos genéricos integran alrededor del 90% de las recetas médicas que se surten en Estados Unidos, según datos citados por CNBC. Es decir, la inmensa mayoría de los hispanos que toman medicamentos de manera regular podrían verse afectados si los fabricantes trasladan el costo del arancel al precio final.

“Necesitamos entender mejor los detalles de la política, pero la industria de genéricos está comprometida con impulsar políticas que apoyen y estabilicen tanto a la industria como el acceso necesario para garantizar que los pacientes tengan opciones confiables de medicinas asequibles“, indicó John Murphy III, presidente y director ejecutivo de la Asociación para Medicamentos Accesibles (AAM) a la CNBC luego del anuncio.

Para muchas familias, un arancel de esta magnitud podría complicar el pago de otros rubros importantes del presupuesto familiar, como pagar la renta o la comida y poder continuar un tratamiento médico esencial.

¿Cuáles son los motivos de Trump para anunciar esta medida?

Según el propio mandatario, el objetivo de esta medida es forzar a las farmacéuticas a reubicar sus plantas en Estados Unidos.

“Esto se hace para RESHORE (repatriar) la producción farmacéutica genérica hacia América, con una penalización para aquellas compañías que decidan no construir plantas y equipo dentro del plazo establecido”, escribió el mandatario en Truth Social.

Además, aclaró que los aranceles ya vigentes desde abril de 2026 sobre medicamentos de marca y patentados no cambiarán con este nuevo anuncio.

Una medida que también puede afectar la oferta de medicinas

Buena parte de los genéricos que se consumen en Estados Unidos provienen de la India, mientras que China suministra muchos de los componentes activos utilizados en su elaboración.

Debido a que estos países tienen estructuras muy robustas para abastecer el mercado exterior, plantear la construcción de un ecosistema de manufactura genérica dentro del país tomaría un mínimo de cuatro a cinco años, de acuerdo con Namit Joshi, presidente del Consejo de Promoción de Exportación de Farmacéuticos de India (Pharmexcil), por lo que dejó entrever que el plazo de dos años podría no ser suficiente para trasladar la producción de forma realista.

“Solo podemos transferir ese arancel. O podemos retirarnos del mercado”, advirtió Joshi a la agencia de noticias india ANI.

Esa advertencia resume el temor de la industria: si los fabricantes no logran absorber el costo, podrían simplemente dejar de vender ciertos medicamentos en Estados Unidos, reduciendo las opciones disponibles para los pacientes y elevando los precios.

Márgenes delgados, riesgo de desabasto

Por diseño, la industria de los genéricos opera con márgenes de ganancia mucho más reducidos que las farmacéuticas de marca, ya que su negocio radica en ofrecer versiones idénticas de un mismo medicamento a menores precios. Esto los deja con poco margen de maniobra frente a un arancel tan elevado.

El consultor farmacéutico independiente Salil Kallianpur advirtió el riesgo que implica esta medida: “Un arancel de 100-200% sobre un producto con márgenes de un solo dígito es un aviso de salida del mercado”, declaró a CNBC.

Esta consecuencia podría sentirse especialmente en comunidades de bajos ingresos y personas mayores que dependen de Medicare o Medicaid para costear tratamientos de enfermedades crónicas, donde cualquier interrupción en el suministro o aumento de precio golpea de forma directa el presupuesto familiar.

¿Qué puede hacer el consumidor mientras tanto?

Consultar con su farmacia o médico sobre alternativas genéricas fabricadas en EE.UU. que puedan tener menor riesgo de subir de precio

Revisar su cobertura de Medicare Parte D o seguro privado para entender cómo podrían cambiar los copagos a partir de 2028

Mantenerse informado sobre acuerdos de “precio de nación más favorecida” que algunas farmacéuticas podrían negociar con el gobierno para reducir el arancel

Consultar a asociaciones de defensa del paciente hispano sobre programas de asistencia para medicamentos

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el arancel a medicamentos genéricos

¿Cuándo entra en vigor el arancel del 100% a los genéricos?

El gravamen comenzaría en agosto de 2028, tras un periodo de dos años sin arancel desde el anuncio hecho el 21 de julio de 2026.

¿Subirá el precio de mis medicinas de inmediato?

No de inmediato. Los fabricantes tendrán dos años para decidir si trasladan producción a EE.UU., absorben el costo o suben precios antes de 2028.

¿La medida afectará el precio de los medicamentos de patente?

No. Los medicamentos de marca y patentados ya tienen su propio esquema de aranceles vigente desde abril de 2026 y no cambia con este anuncio.

¿Por qué el arancel sube a 200% en 2029?

Trump diseñó el esquema para ejercer una presión creciente para que las farmacéuticas no solo anuncien planes de construcción, sino que realmente operen plantas en EE.UU. antes de que suba la penalización.

¿Qué países se verían más afectados?

India, uno de los mayores exportadores de genéricos hacia EE.UU., junto con proveedores de ingredientes activos como China, enfrentaría el mayor impacto.

¿Existen exenciones posibles?

Sí, compañías con acuerdos de precios “de nación más favorecida” o compromisos de manufactura en EE.UU. podrían obtener tarifas reducidas o nulas.

Conclusión

Si el esquema de aranceles a genéricos sigue el mismo patrón que el aplicado a medicamentos de patente, es probable que en los próximos meses surjan anuncios de nuevas plantas farmacéuticas en territorio estadounidense, más como estrategia para evitar la penalización que como una solución real e inmediata al abasto.

Para las familias hispanas, el verdadero riesgo estará en cómo evoluciona la oferta de medicamentos hacia 2028, cuando la falta de suficiente producción doméstica podría traducirse en menos opciones y precios más altos justo cuando el arancel entre en vigor.

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