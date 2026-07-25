Niños consumieron drogas entre chocolate en campamento de verano YMCA en NJ: denuncia

Más de una docena de niños en un campamento de verano YMCA en Nueva Jersey ingirieron chocolate que presuntamente contenía hongos alucinógenos, lo que provocó que uno de ellos fuese hospitalizado, según una denuncia grupal.

Los participantes del campamento, de entre 10 y 13 años, consumieron los productos el jueves en la sede YMCA en 100 North Arlington Av de East Orange, generando una situación alarmante para padres y monitores. Poco después de las 11 a.m. la policía acudió tras recibir informes de que varios 13 niños se sentían mal.

Poco tiempo después, uno de los menores que había consumido el producto comestible sospechoso manifestó sentirse enfermo. Otros 12 participantes del campamento dijo tener síntomas similares más tarde. El personal médico acudió al lugar y evaluó a los niños. Fueron reportados en condición estable, pero todos los padres optaron por llevarlos al médico de igual manera.

“Cuando llegué, había 13 niños; parecían zombis”, declaró a ABC News Cynthia Cunningham, quien llevó de urgencia al hospital a su hija de 12 años. “Fue triste, realmente triste. Esto no debería ocurrir”, añadió la angustiada madre.

La policía de East Orange y el monitor de la YMCA observaron a un niño repartiendo dulces, una acción que va en contra de las normas del campamento. En un comunicado, la institución afirmó: “Más tarde, cuando el personal notó que los niños presentaban una reacción adversa a la sustancia, activamos de inmediato nuestros protocolos de emergencia y contactamos a los servicios de emergencia, a los padres y a la policía”. Y agregó: “Por norma, se prohíbe a los participantes del campamento compartir alimentos o refrigerios entre sí. La seguridad de cada niño bajo nuestro cuidado es nuestra máxima prioridad”.

“Este incidente es profundamente preocupante, sobre todo porque afecta a la seguridad y el bienestar de los niños”, declaró la jefa de la policía local, Phyllis L. Bindi. “El Departamento de Policía de East Orange toma muy en serio los incidentes relacionados con presuntas sustancias controladas. Nuestros detectives están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar exactamente qué sucedió, cómo llegaron estos productos comestibles sospechosos a manos de un menor y si se cometió algún delito. Estamos colaborando estrechamente con nuestros socios para garantizar la seguridad de los jóvenes y para que cualquier responsable rinda cuentas ante la ley”.

La policía de East Orange agregó que ya se había identificado a un sospechoso. Hasta el momento no se han presentado cargos y la investigación continúa en curso. Las autoridades señalaron que este incidente sirve para recordar a padres y tutores la importancia de hablar con sus hijos sobre los peligros de consumir alimentos, dulces u otros productos provenientes de fuentes desconocidas.

Otra madre, que pidió no ser identificada, dijo a News 12 que dos de sus hijos de 11 años se encontraban entre los afectados. “Recibí una llamada de mi hijo. Estaba llorando desconsoladamente. No sabía qué estaba pasando”, relató. “Luego, el técnico de emergencias médicas se puso al teléfono y prácticamente me dijo que mi hijo había comido un dulce que contenía hongos”.

A finales del año pasado un informe alertó que el consumo de marihuana entre adolescentes se había disparado en Nueva York tras años de descenso, luego de que el estado legalizara la marihuana en 2021. También los pediatras han alertado que se han disparado las emergencias en los hospitales de Nueva York relacionadas con menores de edad que han consumido marihuana en sus diversas presentaciones, incluyendo golosinas.

NYC es la ciudad que más consume marihuana en el mundo, según el Cannabis Global Price Index 2023. Otro reporte destacó que cada vez más mascotas, especialmente perros, se están enfermando después de comer u olfatear accidentalmente productos que contienen marihuana que encuentran en la calle o en sus hogares en Nueva York. Además, en septiembre de 2023 un bebé hispano murió en El Bronx (NYC) tras consumir fentanilo que estaba almacenado ilegalmente en su guardería, y otros tres infantes también fueron hospitalizados.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda