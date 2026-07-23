Shakira calificó como “mágicas” sus presentaciones en Nueva York

Si hay una artista que parecía haber hecho de todo durante su carrera musical, es Shakira. Sin embargo, nunca había vivido días como los que disfrutó en Nueva York recientemente y así lo dejó claro mediante su cuenta personal de Instagram, donde dejó un gran mensaje para los neoyorquinos.

La artista colombiana compartió con los niños de la fundación de Uganda, Ghetto Kids, por las calles; se presentó en el histórico show de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol; además, en los dos últimos días se presentó en el Barclays Center de Nueva York, para cerrar unos días que tuvieron un grandioso significado para ella, más allá de lo artístico.

Shakira agradece a los neoyorquinos por sus grandiosas noches

Luego de todos esos días y noches inspiradoras para Shakira, la colombiana envió un mensaje de agradecimiento a las personas que la acompañaron en el espectáculo, afirmando que fueron momentos que guardará siempre en su corazón.

“La final de la Copa Mundial y estas dos noches en Brooklyn, NY, han estado llenas de magia. Actuar con Tyla, Burna Boy y Ed Sheeran, y cerrar el espectáculo con Wyclef y los Ghetto Kids, ha dejado mi corazón tatuado con momentos que permanecerán conmigo para siempre.

Gracias a todos mis artistas invitados, colegas y amigos que se presentaron para nosotros, y gracias a todos ustedes por rodearme de tanto amor. Nunca lo olvidaré“, colocó la colombiana como pie de un extenso carrusel de imágenes y videos de sus dos conciertos en el Barclays Center.

Shakira se prepara para su última noche antes de tomar un necesario descanso

Desde pocos días antes de iniciar el Mundial de fútbol, Shakira inició una serie de compromisos compartidos entre sus espectáculos individuales y los eventos de la FIFA que la han mantenido ocupada todo este tiempo.

Sin embargo, este sábado será la última presentación de la colombiana en Estados Unidos antes de tomar un necesario break y retomar su gira en septiembre por los países europeos. La intérprete de “Loba” se presentará en el Atlantic City Boardwalk Hall de Atlantic City, Nueva Jersey, este 25 de julio.

Sigue leyendo: