Dani Olmo respondió al asistente de Scaloni en Argentina que lo golpeó: “No se arrepiente y miente”

La polémica entre Argentina y España sigue creciendo. Tras las agresiones de jugadores albicelestes luego de perder en el MetLife Stadium, Dani Olmo desmontó la versión de Roberto Ayala y negó que existiera provocación alguna antes del puñetazo que recibió tras la final del Mundial.

En declaraciones al Diario de Terrassa, Olmo confesó que no considera las disculpas del exfutbolista argentino como sinceras.

Ayala había dicho que lamentaba el golpe, pero lo justificó como “una respuesta a un dicho”. Olmo rechazó esa versión de los hechos. “Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad”.

“No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe”, afirmó. El centrocampista aprovechó el episodio para subrayar el tipo de conducta que, a su juicio, debe marcar a los futbolistas.

“Lo que realmente nos define no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad”, señaló.

Y añadió que su preocupación pasa por el ejemplo que proyectan quienes compiten al máximo nivel. “La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso conlleva una responsabilidad muy grande”.

Olmo también quiso dejar claro que el incidente no empaña el campeonato mundial de España. “Gracias a Dios, lo realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo lo ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo”, dijo.

Hace algunos días, Ayala aseguró en una entrevista con Valencia Capital Radio que quería pedirle disculpas personalmente a Dani Olmo.

El excentral argentino sostuvo que su intención era separar las broncas entre jugadores y que el contacto con el jugador español fue “más un empujón que un puñetazo”.

Ayala explicó que llegó a la mitad de la cancha para evitar que la discusión entre jugadores creciera, pero terminó involucrado. “Yo me hago cargo de lo que hice. Mi intención era ir y separar y nada más”, dijo.

Asimismo, aseguró que la acción ocurrió con las pulsaciones altas y que no busca excusas: “No puedo hacer eso por más de lo que haya recibido”.

El exjugador del Valencia negó que se tratara de un golpe directo o puñetazo y justificó que se trató más de un empujón. También reconoció que reaccionó a algo que escuchó en medio del tumulto, pero insistió en que fue un error. “Si veo a Olmo, le pediré disculpas en persona”, afirmó.

La agresión del miembro del cuerpo técnico, Roberto Ayala, se dio en medio de una pelea de Paredes con otros jugadores españoles mientras Scaloni intentaba separar.

El exjugador propinó un aparente puñetazo en el rostro al futbolista Dani Olmo. En medio del tumulto por el pequeño conato de bronca entre españoles y argentinos, Olmo intentó meterse entre la aglomeración.

No obstante, fue sacado por Ayala, quien en medio del retroceso del futbolista le dio un golpe en la cara. Al jugador del FC Barcelona le acompañaba Eric García.



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