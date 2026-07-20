El cielo de la Gran Manzana se limpia tras sufrir la segunda peor crisis por humo forestal

Los funcionarios municipales anunciaron que Nueva York superó el segundo episodio de humo más severo registrado en la historia reciente de la ciudad, debido a que el humo de los incendios forestales provenientes de Canadá se disipó después de un cambio de patrones climáticos y las tormentas del sábado.

No obstante, alertaron que mientras sigan los incendios forestales en el vecino país, hay posibilidades de que el humo denso regrese.

El estado pasó varios días envuelto en humo que aumentó la contaminación del aire a niveles riesgosamente altos, desde el miércoles. El suceso llegó a su punto máximo a las 10:00 de la noche del jueves, indicaron las autoridades, cuando el Índice de Calidad de Aire (AQI) de la región registró 289, que se traduce en que el aire está en la categoría de muy perjudicial para la salud.

Asimismo, señalaron que solo el incidente de uno de los incendios forestales de junio de 2023 fue más grave, cuando la calidad del aire alcanzó niveles peligrosísimos, informó Gothamist.

El humo en cuestión coincidió con una ola de calor que flagelaba la región. El bochorno cesó el sábado con una serie de intensas tormentas eléctricas que causaron inundaciones por toda la ciudad, pero que también ayudaron a disipar gran parte del humo.

El domingo en la mañana, el AQI de la región se mostró en 78, lo que se considera una calidad de aire moderada.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani y su administración resaltaron la respuesta de la ciudad ante el humo y el calor, incluyendo la distribución de mascarillas, el mantenimiento de casi 600 centros de climatización abiertos y la continuidad de la asistencia de los ciudadanos más vulnerables.

“La semana pasada, el humo de los incendios forestales canadienses cubrió nuestra ciudad en medio de una peligrosa ola de calor. Y una vez más, los neoyorquinos demostraron lo que hace que esta ciudad sea extraordinaria: nos apoyamos mutuamente”, expresó Mamdani en un comunicado.

De acuerdo con los funcionarios provinciales citados por la Agencia de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM), hasta el sábado seguían activos cerca de 200 incendios forestales al norte de Thunder Bay, en Ontario. Apuntaron además que 73 de los incendios estaban fuera de control y que se habían quemado cerca de 1.7 millones de acres.

Las autoridades dijeron que la amenaza de que el humo vuelva a la región de Nueva York persiste mientras los incendios sigan activos y las condiciones meteorológicas transporten el humo hacia la ciudad.

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