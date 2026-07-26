El Como italiano prohíbe el juego aéreo en su cantera para proteger la salud cerebral

El club italiano Como aplicó una estricta normativa en su academia formativa: la prohibición total de los remates de cabeza en el equipo sub-10.

La medida, que rige a partir de la presente temporada tanto en entrenamientos como en partidos oficiales, busca alinearse con las corrientes europeas que priorizan la salud física y el desarrollo cognitivo de los deportistas en etapas infantiles.

La reglamentación establece además que los saques de esquina deberán ejecutarse exclusivamente a ras de suelo. Para la categoría sub-11, el contacto aéreo solo se introducirá de forma progresiva en el tramo final del curso utilizando balones de goma de baja densidad.

Esta decisión sigue la estela de federaciones como las de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, donde ya se erradicaron los ejercicios de impacto en la cabeza para menores de 12 años.

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