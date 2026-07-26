El futbolista profesional más longevo del mundo volvió a marcar gol con 59 años

A sus 59 años, el legendario delantero japonés Kazuyoshi Miura anotó este sábado su primer gol en competición oficial tras casi cuatro años de sequía, contribuyendo a la contundente victoria por 7-0 del Fukushima United sobre el Iwaki Furukawa, resultado que aseguró el billete de su club para la Copa Emperador.

El veterano atacante, alineado como titular en el conjunto de la tercera división nipona, firmó el quinto tanto del encuentro a los 52 minutos. La anotación desató un festejo efusivo entre compañeros y cuerpo técnico antes de que el jugador fuera sustituido tres minutos más tarde. Se trata de su primera diana desde noviembre de 2022, etapa en la que defendía la camiseta del actual Atlético Suzuka.

Nacido el 26 de febrero de 1967 en la prefectura de Shizuoka, el popular ‘King Kazu’ se encamina a celebrar su 60º cumpleaños vestido de futbolista. El jugador tiene garantizada su continuidad tras extender su contrato profesional hasta el 30 de junio del próximo año.

La longevidad de Miura se respalda en una trayectoria atípica y pionera que comenzó a los 15 años, cuando emigró a Brasil para debutar profesionalmente con el Santos en 1986. Tras su retorno a Japón en 1990, se consagró como el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada inaugural de la J-League en 1993 con el Verdy Kawasaki.

Miura se convirtió en el primer futbolista asiático en competir en la Serie A italiana durante la campaña 1994-1995 con el Génova. A lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera, ha dejado su huella en clubes como el Dinamo de Zagreb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe y Sydney FC.

A pesar de ser la figura estelar del combinado nacional nipón en la década de los noventa, el destino le deparó uno de sus momentos más amargos en 1998 cuando, con 31 años, quedó fuera de la lista definitiva para el Mundial de Francia, cita que significó el debut histórico de Japón en una Copa del Mundo.

Sigue leyendo:

·Por qué hay personas que prefieren ver fútbol sin compañía, psicólogos aclaran

·Dani Olmo respondió al asistente de Scaloni en Argentina que lo golpeó: “No se arrepiente y miente”

·Jugadora brasileña recibe cinco años de suspensión tras patear dos veces la cabeza de una rival en el suelo