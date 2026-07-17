Los inmigrantes más ricos de EE.UU. ya acumulan $2.2 billones: Elon Musk, Sergey Brin y Jensen Huang lideran el ranking de Forbes

Un récord de 144 multimillonarios nacidos fuera de Estados Unidos acumula hoy una fortuna conjunta de $2.2 billones de dólares, de acuerdo con la lista ‘America’s Richest Immigrants 2026’ publicada este martes 15 de julio de 2026 por la revista Forbes. La cifra representa un salto del 59% respecto a los $1.3 billones que acumulaban los 125 multimillonarios inmigrantes identificados apenas el año pasado.

Sin embargo, ese grupo que apenas representa cerca del 15% de todos los multimillonarios estadounidenses, concentra casi una cuarta parte de la riqueza total de los multimillonarios del país, según el reporte.

La concentración de estas fortunas es aún más extrema en la cúpula. Solo tres personas: Elon Musk, Sergey Brin y Jensen Huang acaparan más del 60% de toda la fortuna inmigrante combinada.

¿Quién encabeza la lista y por qué su historia es importante?

Elon Musk, nacido en Sudáfrica, lidera el ranking por segundo año consecutivo. Su fortuna destaca este año porque en junio fue brevemente la primera persona del mundo con una fortuna que superó los $900,000 millones de dólares como dueño de Tesla, SpaceX y la red social X.

En el ranking de Forbes, le siguen Sergey Brin, cofundador de Google nacido en Rusia, y Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, originario de Taiwán.

El origen multiétnico de las fortunas inmigrantes

Los inmigrantes multimillonarios de este año son originarios de 45 países y territorios, tres más que el año pasado. Además, Haití, Filipinas, Polonia y España aparecen por primera vez en la lista, mientras la India se consolidó por segundo año consecutivo como el país de origen que aporta más representantes, con un récord de 19 magnates, frente a los 12 del año anterior.

Israel y Taiwán comparten el segundo lugar entre los países de origen de magnates migrantes, con 11 multimillonarios cada uno.

India fue el único país que aportó más de un multimillonario nuevo este año, con la incorporación de gente como el inversionista de capital de riesgo Hemant Taneja y los cofundadores de la empresa de semiconductores Astera Labs, Sanjay Gajendra y Jitendra Mohan.

Hispanos en la lista: ¿quién es el mejor ubicado y cuál es su fortuna?

La representación hispana entre los inmigrantes más ricos de Estados Unidos refleja claramente cómo la cultura del esfuerzo puede prosperar en el lugar correcto y, aunque apenas figuran entre los primeros lugares, hay al menos nueve magnates nacidos en Latinoamérica y España, con fortunas que van de los $1,300 millones a los $5,700 millones.

El mejor ubicado es el venezolano Abel Avellan, en el puesto 41, con una fortuna estimada en $5,700 millones en el sector de telecomunicaciones. Le siguen el mexicano Pablo Legorreta ($5,000 millones, inversiones) y el argentino Jorge Pérez ($2,600 millones, bienes raíces), además de figuras como Daniel Lubetzky (México, barras de snack), Marcelo Claure (Bolivia, distribución de celulares) y Guillermo Rauch (Argentina, software de IA).

A ellos se suman el haitiano Herriot Tabuteau (salud), el panameño Albert Nahmad (partes de aire acondicionado) y el español Ignacio Torras (trading), todos con fortunas superiores a los $1,300 millones.

Las historias de estos nombres recogen historias de inmigrantes hispanos que tuvieron la iniciativa para construir sus imperios en sectores diversos: telecomunicaciones, inversión financiera, bienes raíces, salud, tecnología y comercio, y son un ejemplo exitoso de la movilidad económica que permite el país, desde orígenes que pueden ser muy modestos.

El aporte de la migración a la riqueza económica de EE.UU.

Este ranking refleja claramente cómo la migración calificada, sobre todo en tecnología y semiconductores, puede ser la base para algunas de las fortunas más grandes del planeta en la ‘Tierra de la Oportunidad’.

De hecho, en la historia personal de varios de estos magnates nunca pensaron radicar en Estados Unidos de manera definitiva. “Realicé mis estudios universitarios en India y vine a Estados Unidos para hacer una maestría. Mi plan era obtener el título, trabajar unos cinco años y luego regresar. Todo salió según lo planeado, excepto la última parte. Ahora llevo aquí 32 años“, relató Jitendra Mohan, cofundador de Astera Labs.

Sanjay Gajendra, también cofundador de Astera Labs, describió que tuvo una trayectoria profesional similar: “Ha sido un recorrido que comenzó llegando a Estados Unidos con grandes sueños. Para mí siempre se trató de crear mi propia empresa”, afirmó.

Amjad Masad, cofundador de la startup de programación asistida por inteligencia artificial Replit, de origen jordano, reconoció que “Estados Unidos sigue ofreciendo muchas oportunidades. Es uno de los mercados más dinámicos y uno de los lugares más innovadores”, sostuvo.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los inmigrantes más ricos de EE.UU. en 2026

¿Cuánto dinero acumulan los inmigrantes multimillonarios en EE.UU.?

Un total de $2.2 billones de dólares entre 144 personas, según la lista 2026 de Forbes, frente a $1.3 billones el año anterior.

¿Quién es el inmigrante más rico de Estados Unidos?

Elon Musk, nacido en Sudáfrica, lidera la lista por segundo año consecutivo, seguido de Sergey Brin y Jensen Huang.

¿Hay hispanos entre los multimillonarios inmigrantes?

Sí. Destacan el venezolano Abel Avellan ($5,700 millones), el mexicano Pablo Legorreta ($5,000 millones, inversiones) y el argentino Jorge Pérez ($2.6 mil millones), entre otros empresarios nacidos en México, Argentina, España, Bolivia, Haití y Panamá.

¿Quién es el latino mejor ubicado en el ranking?

El venezolano Abel Avellan, en el puesto 41, con una fortuna estimada en $5,700 millones, seguido por el mexicano Pablo Legorreta con $5,000 millones.

¿Qué país aporta más multimillonarios inmigrantes?

India, con un récord de 19 multimillonarios, seguido de Israel y Taiwán con 11 cada uno.

¿Qué porcentaje de la riqueza multimillonaria de EE.UU. representan los inmigrantes?

Cerca de una cuarta parte del total, aunque los inmigrantes representan apenas alrededor del 15% de todos los multimillonarios del país.

¿Qué países aparecen por primera vez en la lista?

Haití, Filipinas, Polonia y España se incorporaron este año entre los 45 países de origen representados.

Conclusión

Si la tendencia de concentración se mantiene, la brecha entre los países que producen multimillonarios inmigrantes y aquellos que no aparecerán en la lista podría profundizarse en los próximos ciclos.

Para la comunidad hispana, el reto será traducir el talento migrante en oportunidades económicas visibles antes de que la conversación sobre inmigración continúe polarizando a la sociedad estadounidense y se reduzca únicamente a cifras de deportación y política, dejando fuera del relato el aporte económico que estos casos representan.

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