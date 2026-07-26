Neymar responde con un doblete y un polémico festejo a las críticas por su torneo de póker

Tras el cierre de la participación de Brasil en la cita mundialista, Neymar volvió a vestirse con la camiseta del Santos en el empate 2-2 frente a Chapecoense por el Brasileirao. El atacante de 34 años firmó los dos tantos del ‘Peixe‘ y acaparó los focos al celebrar su primer gol imitando el reparto de cartas de póker.

La polémica había estallado días atrás al difundirse imágenes del futbolista en dicho evento mientras el plantel viajaba a Caracas para medirse ante Universidad Central en la Copa Sudamericana. Pese a que su ausencia de la convocatoria estaba planificada por el cuerpo técnico para priorizar su puesta a punto física, el hecho generó malestar en un sector de la afición. Sin embargo, el equipo paulista resolvió con solvencia aquel compromiso internacional con una goleada 4-1.

Descargo en redes

Lejos de mantenerse al margen de las críticas, el astro brasileño recurrió a sus redes sociales para restar dramatismo al asunto con la frase “La vida es una broma”, acompañada de un video explicativo:

“Estaba aquí preparándome para la segunda sesión de entrenamiento y recordé que, en mi día libre, mucha gente hablaba de que jugaba al póker. Trabajé por la mañana, no fui a la partida y volví a entrenar. Siguen hablando de todas formas… ¿Puedo entrenar o van a seguir criticándome también? Métanse en sus propios asuntos”, expresó.

Sobre el césped de Vila Belmiro, el atacante tradujo su descargo en juego. A los 35 minutos inauguró el marcador tras culminar una pared con el argentino Álvaro Barreal y celebró con la ademán del naipe. Más tarde, tras la remontada momentánea del conjunto rival, Neymar selló las tablas definitivas desde el punto de penalti con un potente disparo al centro de la portería.

A pesar del aporte goleador de su estrella, el resultado no logró calmar los ánimos en la grada, que despidió al equipo con silbidos. Bajo las órdenes de Juan Pablo Vojvoda, el Santos ocupa la 14ª posición con 22 unidades, ubicándose peligrosamente cerca de los puestos de descenso.

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