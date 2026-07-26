Sean ‘Diddy’ Combs se encuentra en régimen de aislamiento tras una pelea con otro recluso

El rapero Sean “Diddy” Combs fue enviado a confinamiento solitario tras una pelea con otro recluso en la prisión de Fort Dix, Nueva Jersey, a principios de esta semana.

De acuerdo con fuentes citadas por medios como NBC, Rolling Stone y TMZ, el rapero se mantiene alejado de otros reclusos tras el incidente. Según TMZ, Combs reaccionó violentamente tras una provocación de un compañero de celda. Ambos reclusos intercambiaron golpes y empujones antes de que los guardias penitenciarios intervinieran.

Un representante de Combs negó hacer comentarios al respecto, al igual que el portavoz de la prisión.

Sean “Diddy” Combs, dueño de Bad Boy Récords y magnate musical, cumple una condena en prisión de 50 meses tras ser declarado culpable en junio de 2025 de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y acusado de delitos de conspiración, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución.

El juicio duró ocho semanas, en las que la Fiscalía presentó decenas de testigos, entre ellos su exnovia Cassie Ventura. Varios de los testigos relataron cómo Combs, presuntamente, las acusó de obligar a mujeres a tener relaciones sexuales con trabajadores sexuales masculinos en fiestas que podían durar varios días.

Sin embargo, el jurado declaró a Combs inocente de los cargos más graves de conspiración y tráfico sexual, con los que enfrentaba la cadena perpetua.

Tras su arresto en 2024 y durante el juicio en 2025, Combs se mantuvo encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y fue trasladado a la Institución Correccional Federal de Fort Dix en Nueva Jersey.

De acuerdo con registros del sistema penitenciario federal de Estados Unidos, el rapero saldrá de prisión el 23 de febrero de 2028, dos meses antes de la fecha prevista para su liberación.

La fecha de liberación de Combs ha sido modificada en varias ocasiones. Inicialmente, la fecha de liberación se extendió hasta el 4 de junio de 2028 en medio de reportes sobre presuntas infracciones dentro de la prisión. Luego la liberación de Combs se adelantó al 25 de abril de 2028 y más tarde al 15 de abril de ese mismo año.

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