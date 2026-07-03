Donald Trump podría presentar un indulto en el caso de Sean “Diddy” Combs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría evaluando la posibilidad de otorgarle algunos indultos a varios prisioneros federales, entre ellos el rapero Sean “Diddy” Combs, según reportó el portal CBS News con algunas citas de fuentes no reveladas.

“Diddy” fue condenado a 50 meses de prisión, acusado de dos cargos federales por el transporte de personas con fines de prostitución el pasado mes de octubre de 2025. No obstante, aparentemente, el mandatario nacional desea ayudarlo a que no extienda su condena.

Donald Trump pretende “ayudar” a 250 detenidos con indultos

“El presidente podría conceder 250 indultos durante el fin de semana festivo del 4 de julio, en conmemoración del 250.º aniversario de Estados Unidos”, señala el reporte.

Además de Combs, Trump también contempla conceder clemencia a personas condenadas por infracciones relacionadas con la calidad del aire y las emisiones contaminantes, detalla CBS.

De acuerdo a lo que detalla el portal, Trump mantendrá una reunión privada la tarde de este viernes y la información pudiera ser emitida a la opinión pública durante este fin de semana, en el que se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Entre las personas que el presidente Trump desea también incluir en sus indultos, podrían aparecer: el rapero Prakazrel “Pras” Michel y el financiero malasio Jho Low, condenados por conspirar en planes de cabildeo extranjero destinados a influir en el gobierno de EE. UU.

Caso Sean “Diddy” Combs

“Diddy” fue detenido el pasado 16 de septiembre de 2024 y su condena de 50 meses privado de libertad fue confirmada en octubre del año anterior, aunque quedó absuelto de los cargos de los delitos de crimen organizado y tráfico sexual.

El empresario musical envió una extensa carta al juez del caso en la que le pide clemencia y asegura estar “profundamente arrepentido” por los abusos y excesos que lo llevaron a terminar a la espera de su condena para dos cargos relacionados con prostitución, un escrito que envió días antes de ser sentenciado.

Hasta el momento, los abogados de “Diddy” Combs, como el portavoz de Donald Trump, se mantienen al margen respecto al tema, omitiendo declaraciones al respecto.

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