Sylvester Stallone reveló las consecuencias que todavía acarrea por su personaje de Rocky III

Sylvester Stallone es una de las figuras de acción más icónicas de Hollywood y cuenta con uno de los testimonios más inspiradores. No obstante, para interpretar la tercera entrega de la saga que lo catapultó al éxito, “Rocky II”, se tuvo que someter a exigencias extraordinarias que concluyeron en secuelas sobre la salud con las que todavía debe lidiar a sus 80 años.

El veterano actor tuvo que perder un gran porcentaje de grasa en tiempo récord para interpretar su personaje en la tercera cinta del famoso boxeador que creó, Rocky, pero según el portal Rdio Mitre, aún sufre consecuencias que lo obligaron a cambiar su rutina.

Sylvester Stallone estaba perdiendo la memoria por el exceso de cafeína

La mayor exigencia fue en el aspecto alimenticio, reduciendo enormemente su cantidad de consumo diario y dependiendo prácticamente del café en su totalidad.

“Mi desayuno entero solía ser tal vez dos pequeñas galletas de avena hechas con arroz integral y diez tazas de café porque quería mantener mi grasa corporal en 2,8%”, reveló. Aunado a eso, reveló que durante el resto del día solamente comía atún y que debía tomar alrededor de 25 tazas de café diarias para contener su ansiedad por comer.

Asimismo, Stallone informó que eso lo estaba llevando incluso a perder la memoria. “Estaba olvidando hasta mi número de teléfono”, recordó. Además, admitió: “mi memoria estaba completamente destruida. Estaba teniendo todo tipo de efectos físicos debilitantes”.

La cantidad de rodajes le ha pasado factura al cuerpo de Sylvester Stallone

Evidentemente, más de treinta años de rodaje y enfocado en las películas de acción no debe ser nada fácil, comprometiendo su físico al máximo para poder cumplir con cada una de esas pruebas, y el actor estadounidense también dio detalles sobre las duras consecuencias de su notable rendimiento en Hollywood.

“He tenido cinco operaciones de espalda, dos de hombro, tres fusiones de cuello, ambas rodillas. Soy biónico”, expresó al describir el desgaste físico acumulado tras décadas de rodajes.

El actor estadounidense cambió su rutina de entrenamiento

Cuento todavía cuenta con un cuerpo fornido a sus 80 años; Stallone detalló el cambio que tuvo que hacer durante su rutina de entrenamiento en los últimos años para mantenerse en forma.

“He pasado de levantar pesas normales a usar principalmente bandas y cables. Es como terapia física. Usas la barra, haces diferentes movimientos y mantienes las articulaciones en movimiento todo el tiempo”, explicó.

La inspiradora historia de Sylvester Stallone

Antes de convertirse en una estrella de Hollywood y de marcar a la audiencia con sus emblemáticas participaciones en grandiosas producciones, Sylvester pasó por procesos sumamente arduos y tiene la experiencia personal necesaria para compartir y ayudar a otras personas.

El actor nació en Nueva York con una parálisis en su rostro y su lengua, que evidentemente le complicó su forma para expresarse. Aunado a eso, ya en su etapa de adulto se vio envuelto en una crisis económica que lo obligó a dormir incluso en un terminal de autobús aproximadamente tres semanas.

De hecho, Stallone tuvo que vender su perro (Butkus) para comprarse algunas cosas y, tras alcanzar la fama, logró recuperarlo recomprándolo por el precio de $15.000, después de haberlo vendido en $40.

Después del éxito superlativo de “Rocky” en 1976, la historia cambió drásticamente y allí emergió una nueva figura de la acción que participó en distintas cintas sobresalientes, como “The Expendables” en todas sus presentaciones y muchas más.

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