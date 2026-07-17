Sylvestre Stallone sorprende tras presentar un libro donde detalla sus memorias

A pesar de que no es reconocido por ser un filósofo, Sylvester Stallone cuenta con una historia de vida muy inspiradora y, aunque es una obra que no cuenta su biografía, este viernes, el veterano actor sorprendió con la presentación de un libro de su autoría titulado “The Steps”.

La obra literaria que se traduce al español como “Los escalones” básicamente se trata de memorias que ha hecho el protagonista de “Rocky” y múltiples películas en los últimos años sobre aspectos que cambiaron su vida y, aunque admitió que se lo tendría guardado para él, decidió compartirlo después de cumplir sus 80 años, el pasado 6 de julio.

Sylvester Stallone basa su libro en la resiliencia

A través de un video compartido en su plataforma de Instagram, Stallone dio un adelanto de los puntos que toca en su libro, aspectos que pueden servir en la vida de cualquier persona, principalmente en aquellos que quieran rendirse en momentos de pruebas duras.

“Cumplir 80 años me ha llevado a reflexionar sobre el camino que me ha traído hasta aquí: las dificultades, los contratiempos, las personas que creyeron en mí y los años previos a ´Rocky’ que marcaron el resto de mi vida”, fue parte del mensaje que el veterano actor compartió como pie del video presentando su libro.

A eso añadió: “Esta no es solo una historia sobre el éxito. Es una historia sobre la supervivencia y sobre no rendirse nunca con uno mismo. Me hace mucha ilusión compartirla por fin con vosotros”, informando que ya estaba disponible en su preventa.

La inspiradora historia de Sylvester Stallone

Antes de convertirse en una estrella de Hollywood y de marcar a la audiencia con sus emblemáticas participaciones en grandiosas producciones, Sylvester pasó por procesos sumamente arduos y tiene la experiencia personal necesaria para compartir y ayudar a otras personas.

El actor nació en Nueva York con una parálisis en su rostro y su lengua, que evidentemente le complicó su forma para expresarse. Aunado a eso, ya en su etapa de adulto se vio envuelto en una crisis económica que lo obligó a dormir incluso en un terminal de autobús aproximadamente tres semanas.

De hecho, Stallone tuvo que vender su perro (Butkus) para comprarse algunas cosas y, tras alcanzar la fama, logró recuperarlo recomprándolo por el precio de $15.000, después de haberlo vendido en $40.

Después del éxito superlativo de “Rocky” en 1976, la historia cambió drásticamente y allí emergió una nueva figura de la acción que participó en distintas cintas sobresalientes, como “The Expendables” en todas sus presentaciones y muchas más.

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