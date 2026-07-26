“Trump 2028”: el presidente de EE.UU. bromea con buscar un nuevo mandato

El presidente Donald Trump sorprendió durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca al ponerse una gorra con la inscripción “Trump 2028” y bromear con la posibilidad de buscar un nuevo mandato presidencial. La Constitución de Estados Unidos limita a dos los periodos que una persona puede ejercer en la Casa Blanca.

Durante su discurso, que combinó críticas a los medios, ataques a antiguos rivales y comentarios humorísticos, Trump afirmó ante los periodistas presentes que anunciaría su intención de competir nuevamente por la Presidencia, reseñó NBC.

“Me complace anunciar mi intención, y esto es una primicia, de presentarme a otro mandato como presidente de Estados Unidos. Lo haré”, dijo mientras mostraba la gorra con el lema “Trump 2028”.

El comentario fue presentado como una broma, aunque el mandatario ha mencionado en otras ocasiones la posibilidad de extender su influencia política más allá de su actual periodo presidencial. La Constitución estadounidense establece en la Enmienda 22 que ningún presidente puede ser elegido más de dos veces.

Antes de esa declaración, Trump cuestionó el futuro de los medios de comunicación tras su salida del poder y aseguró que muchos periodistas perderían relevancia porque, según él, su cobertura depende de su figura política.

“Cuando yo me vaya, todos estarán en la ruina. Su modelo de negocio habrá terminado. No habrá nadie sobre quien informar. A nadie le importa nadie más”, afirmó.

El presidente aseguró, sin embargo, que mantiene respeto por los periodistas presentes y señaló que considera importante la labor de la prensa, aunque dijo sentirse tratado injustamente en algunas ocasiones.

“Solo quiero decir que tengo un enorme respeto por las personas que están en esta sala. A veces siento que no me tratan con justicia. Tal vez sí. No lo sé”, expresó.

Durante el discurso, Trump dedicó parte de sus comentarios a periodistas con los que ha tenido enfrentamientos públicos. Entre ellos mencionó a Kaitlan Collins, presentadora de CNN, a quien criticó por sus coberturas y cuestionó que hubiera recibido un reconocimiento esa noche.

“Estás en CNN, un medio de noticias falsas. Deberías ser una persona feliz. Solo sonríe, Kaitlan. Solo sonríe”, dijo Trump, antes de hacer comentarios sobre su personalidad y apariencia.

También atacó al periodista del Wall Street Journal Josh Dawsey, a quien acusó de haberlo criticado durante años pese a que esa noche lo saludó cordialmente. “Me ha estado matando durante años. Y, sin embargo, esta noche me da la mano. Me abraza. Todo muy bonito. Me mata”, afirmó.

Trump mencionó asimismo a periodistas y figuras públicas como Anderson Cooper, Lawrence O’Donnell, Don Lemon, Jane Fonda, Bette Midler y Bruce Springsteen, varios de ellos críticos del mandatario.

Sobre Springsteen, quien ha cuestionado su gobierno, Trump comentó: “¿Qué demonios le pasó a ese tipo?”, y criticó su apariencia. Además, lanzó críticas contra adversarios políticos como la representante demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie.

El discurso de Trump ocurrió después de que varios periodistas recibieran premios por trabajos relacionados con su administración.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Tyler Pager, reportero de The New York Times, recibió un reconocimiento del Centro para la Integridad en el Periodismo por su cobertura del primer año del segundo mandato de Trump. El premio destacó, según los organizadores, la precisión y el carácter documentado de sus reportajes.

Pager fue uno de los periodistas del Times que recibió una citación del Departamento de Justicia a principios de este mes por una investigación relacionada con preocupaciones de seguridad sobre el nuevo avión presidencial Air Force One, aunque posteriormente esas citaciones fueron retiradas.

Trump cuestionó su ausencia en cenas anteriores de corresponsales y afirmó que no había participado porque consideraba que la prensa lo había tratado de manera injusta.

“Volveremos el año que viene”, dijo.

El tiroteo de abril

Durante la cena, Trump recordó el tiroteo ocurrido en abril cerca del lugar donde se celebraba el evento y elogió la actuación del secretario de Defensa Pete Hegseth; el subjefe de gabinete para asuntos políticos de la Casa Blanca Stephen Miller; y el responsable de la frontera Tom Homan.

“Algunos demostraron una valentía extrema”, afirmó Trump al referirse a ellos.

Reconoció además al agente del Servicio Secreto Víctor Gonzáles, quien recibió un premio esa noche por su desempeño durante el incidente.

El mandatario mencionó además a la presidenta saliente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, y a la presidenta electa de la organización, Jacqui Heinrich, aunque nuevamente combinó elogios con comentarios personales sobre sus estilos periodísticos.

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