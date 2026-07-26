Zendaya y Tom Holland son sorprendidos en el fan event de “Spiderman: Brand new day” en París

En la venidera semana se estrenará una de las cintas más esperadas del año 2026: “Spiderman: Brand New Day” y tanto Tom Holland como Zendaya recibieron una agradable sorpresa en el fan event realizado recientemente en la ciudad de París, Francia.

Es del conocimiento público que Tom Holland repetirá como Peter Parker en esta nueva entrega de la saga del Hombre Araña, mientras que Zendaya hará lo propio en el personaje de Michelle (MJ). Por esa razón, en los últimos días han estado recorriendo varios países para la promoción de la película, incluyendo “la ciudad de la luz”.

Zendaya y Tom Holland son sorprendidos por el pianista Julie Cohen en París

Holland estaba compartiendo tranquilamente con sus fans franceses, cuando inesperadamente se le acerca una niña muy pequeña para decirle que le tenían una sorpresa, antes de que comenzara a sonar una guitarra que tocaba Axel Thomas desde una terraza.

Cuando Holland se fija, entran en escena dos cantantes desde otro costado interpretando la canción de David Guetta en colaboración con Sia, “Titanium“, y seguidamente siguieron llegando protagonistas, en una gran escenografía preparada con mucha dedicación.

El pianista Julie Cohen, quien compartió el video en su cuenta de Instagram, también llegó de sorpresa para tocar su piano, para luego darle paso al resto de los artistas: un par de tocadoras del violín y, por último, la pequeña guitarrista de 12 años, Olly Pearson, quien demostró todo su talento con las cuerdas.

La reacción de asombro de la pareja fue evidente, al igual que la del público que asistió al evento. Aunque no estaban tan cerca, los actores intercambiaron miradas y murmuraron “They are so cute”, que traducido al español sería “Son demasiado lindos o dulces”. Este significó un momento muy especial para estos actores que se fueron de París con un hermoso recuerdo.

“Spiderman: Brand New Day” será estrenada en Francia el 29 de julio, mientras que en Estados Unidos, su estreno será el 31 de julio.

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