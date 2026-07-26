Museo que alquiló un barco vikingo para “The Odyssey” afirma que regresó con daños

Universal, la productora de la película “The Odyssey” de Christopher Nolan, está siendo acusada de dañar una réplica de un barco vikingo que rentaron para filmar la cinta y no pagar lo correspondiente a la reparación.

La embarcación Glad av Gillberga es una réplica de un barco vikingo de aproximadamente 18 metros que pertenece al Centro Vikingo de Värmland, una organización sin fines de lucro ubicada en el centro de Suecia.

Según explicó Peter Olausson, presidente del centro, a The New York Times, la empresa Charlie’s Tale Limited se puso en contacto con la organización para solicitar rentar la embarcación vikinga. En el momento de firmar el contrato, la compañía filial de Universal Pictures mantenía un fuerte hermetismo con respecto a la película en la que sería usado el barco.

De acuerdo con Olausson, el Glad av Gillberga viajó al Mediterráneo para la filmación de la película, pero regresó dañado. El presidente del Centro Vikingo aseguró que el barco tenía una grieta en su casco, partes del aparejo debían ser reparadas y requería ser pintado nuevamente.

En ese momento no le preocuparon demasiado los daños a la embarcación, ya que la empresa productora estaba obligada por contrato a reparar cualquier daño causado. De acuerdo con el contrato revisado por The New York Times, Charlie’s Tale prometió devolver la embarcación “en buenas condiciones” y “reemplazar o reparar cualquier daño” que sufriera, aparte del “desgaste razonable”.

Un equipo de voluntarios del Centro Vikingo de Värmland se dispuso a reparar la embarcación y, una vez terminado el trabajo, Olausson envió una factura de $6,000 dólares a Charlie’s Tale correspondiente a los costos asociados a las reparaciones. Sin embargo, asegura que esa deuda no ha sido saldada por Universal.

Universal negó las acusaciones de impago. “Nuestros registros muestran que todas las facturas relacionadas con el Glad av Gillberga se pagaron en su totalidad, incluidas las reparaciones. El estudio y la producción se han comunicado con la asociación para aclarar cualquier malentendido”, según informó una portavoz de Universal.

Glad av Gillberga es una réplica de un barco vikingo construida en la década de los 90 por voluntarios usando métodos tradicionales. La idea es que los visitantes pudieran navegar y remar en este barco de la misma manera en la que lo hacían los vikingos. Tras cinco años de construcción, la embarcación de 18 metros se terminó en 1998 y se ha convertido en una de las principales atracciones del Centro Vikingo.

Glad av Gillberga es una de las embarcaciones usadas en “The Odyssey”, específicamente en la parte en la que Odiseo abandona Troya luego de 10 años de guerra. Debido al hermetismo con el que se manejó la negociación, a Olausson le sorprendió ver su barco en la película, aunque aclaró que fue algo que disfrutó de ver en la gran pantalla. “Por supuesto, no se puede ver ningún detalle real, pero para mí fue como: ‘¡Ah, ahí está Glad! Ahí está mi barco’”, dijo Olausson a The New York Times.

“The Odyssey” es una de las películas más ambiciosas de Christopher Nolan, director de cine ganador del Oscar. Es una adaptación de la epopeya griega atribuida a Homero. La cinta ha recaudado aproximadamente 639,6 millones de dólares a nivel mundial en sus primeros 10 días en cines.

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