Schumer promete frenar cualquier intento de Trump de cambiar el nombre de Penn Station

El senador por Nueva York, Chuck Schumer, planea bloquear cualquier proyecto de ley del presidente Donald Trump que cambie el nombre de la estación Penn Station.

La postura del demócrata se produce pocos días después de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunciara sus prioridades para la reconstrucción de la estación, entre ellas una orden para que Amtrak cambie el nombre del centro de transporte más concurrido del hemisferio occidental en honor al mandatario republicano.

La estación en cuestión siempre está llena de gente, pero no es un lugar muy querido por los usuarios.

“Penn Station lleva tiempo en mal estado y necesita ayuda. Si uno mira a su alrededor en el país, ve que otras estaciones de transporte público están en buenas condiciones. Nueva York está un poco rezagada”, expresó Larry Walker.

El centro de transporte será sometido a un proyecto de renovación largamente esperado, valorado en $8,000 millones, que se estima que empiece en 2027 bajo el control de Amtrak, informó ABC 7 NY.

En una misiva dirigida a los líderes del Senado la semana pasada, Duffy pidió al Congreso que autorizara de nuevo la financiación de múltiples iniciativas de transporte, incluyendo mil millones de dólares adicionales en subvenciones para el diseño y la construcción de la vieja estación, pero además agregó una frase que decía lo siguiente: “Ordene a Amtrak que cambie el nombre de la estación Penn de Nueva York”.

El Departamento de Transporte no se animó a decir cómo se le cambiaría el nombre, pero Duffy señaló el verano pasado lo que se ha convertido en un secreto a voces.

“¿Esto va a ser la emisora ​​de Trump? Creo que suena bien”, dijo Duffy.

En tanto, el líder de la minoría del Senado dijo que la Universidad de Pensilvania necesita ser reconstruida, pero no cambiada de imagen.

“Cualquier proyecto de ley de transporte, cualquier proyecto de ley que cambie el nombre de Penn Station por el de Trump, está muerto en el Senado de los Estados Unidos. Lo bloquearé. No va a suceder, Donald Trump. Olvídalo. O, como decimos en Nueva York, olvídate de eso”, dijo Schumer.

Además, el senador agregó que Penn Station necesita ser reconstruida, no renombrada. Y que es un edificio público, financiado por los contribuyentes, y pertenece a las 600,000 personas que lo atraviesan cada día.

La ciudad de Penn recibió su nombre en honor a la ahora desaparecida compañía ferroviaria Pennsylvania Railroad, alrededor de 1910.

Los usuarios de Penn Station esperan que, pase lo que pase, la prioridad siga siendo la rapidez y la comodidad en los viajes en tren.

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