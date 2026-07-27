Tom Homan afirma que hay una revisión de antecededentes de los agentes de ICE tras el tiroteo en Maine

El “zar de la frontera” de la administración de Donald Trump, Tom Homan, confirmó que está en marcha una revisión interna de antecedentes penales luego del trágico episodio en Maine, cuando un agente de ICE estuvo involucrado en la muerte de un ciudadano colombiano.

El encargado fronterizo se refirió al caso del oficial David Brouillette, veterano del ejército, e indicó que las fallas en los filtros de ingreso están bajo análisis.

“Hay varios aspectos que están bajo revisión. Se está revisando su entrenamiento. Sé que este caso en particular, en lo que respecta a la investigación de antecedentes, está siendo revisado por la sección de asuntos internos”, declaró Homan en CNN.

Asimismo, el funcionario indicó que si las acusaciones contra el agente de ICE resultan verdaderas, “no creo que debiera haber superado nunca el control de seguridad”.

La medida ocurre luego de que familiares informaran a The Associated Press que Brouillette registraba antecedentes de problemas graves de salud mental y conductas violentas.

Cambios en los protocolos de detención vehicular

Ante los incidentes armados ocurridos en Maine y Houston, el Departamento de Seguridad Nacional evaluó el despliegue y la capacitación de los nuevos agentes. Tras el suceso en Maine, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ordenó suspender temporalmente las inspecciones de vehículos; sin embargo, Donald Trump dispuso la reanudación de los operativos.

“Actualmente, en todas las detenciones de vehículos, hay al menos una cámara corporal en el lugar para grabar todo el incidente”, afirmó Homan.

Según la información brindada, el director interino del ICE, David Venturella, “dio instrucciones indicando que quería al menos una cámara corporal en esas detenciones de vehículos, para que todo quedara grabado en vídeo”.

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