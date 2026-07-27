Usher vivió un incómodo momento con una fan en el escenario: “No creo que quiera estar aquí”

El cantante Usher vivió un incómodo momento con una fan que subió al escenario para una dinámica durante su concierto en Nashville como parte de The R&B Tour, gira que comparte con Chris Brown.

La mujer fue elegida para participar en una dinámica en la que Usher le dedica una de sus canciones mientras hace contacto ligero con su rostro. Luego el artista la invitó a pasar a una cama incorporada a la escenografía como parte de la dinámica.

Sin embargo, la mujer retrocedió cuando Usher la invitó a la cama y mantuvo una postura rígida, lo que llamó la atención del cantante.

Al darse cuenta de la incomodidad de la asistente, Usher decidió interrumpir la dinámica. “No creo que ella quiera estar en el escenario, ¿verdad?”, manifestó ante los asistentes.

Luego hizo una señal a su equipo para que la mujer bajara del escenario en medio de los abucheos del público. Usher continuó con su show sin mayor inconveniente.

Luego de este episodio, la mujer, identificada en redes sociales como Gabrielle Cheyenne, se pronunció al respecto asegurando que desconocía en qué consistía la dinámica de Usher al subir al escenario.

“¡No te dicen por qué vas a subir ahí! ¿Querían que subiera ahí y me lo follara ahora mismo?”, escribió.

La mujer respondió a los insultos que ha recibido en redes sociales tras su aparición en el concierto de Usher. “¡No van a meterse en internet insultándome y faltándome al respeto y esperar que me quede tranquila! ¡No crean que van a acosarme por una experiencia que ustedes no vivieron!”, expresó.

Usher y Chris Brown se encuentran en medio de su gira conjunta “Raymond & Brown Tour 2026”. La gira de ambos artistas llega años después de rumores de distanciamiento entre ambos artistas luego de un supuesto altercado entre ambos en una fiesta en 2021, reportado por varios medios de comunicación. Sin embargo, ninguno de los dos artistas se pronunció con respecto a este episodio.

Usher y Brown han colaborado en varios temas, entre ellos “New Flame”, “Party” y el remix de “Back to Sleep”. Con el anuncio de la gira queda claro que cualquier conflicto que pudo haber entre Usher y Chris Brown quedó en el pasado.

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