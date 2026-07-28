Adiós a la tienda de $1: Dollar Tree vende productos de hasta $10 y desata críticas

Dollar Tree dejó de ser, hace tiempo, sinónimo de tienda de un dólar. Aunque durante años construyó su imagen sobre la idea de vender productos extremadamente baratos, la cadena avanza ahora con un modelo de precios múltiples que incluye artículos de $1.25, $3, $5 y hasta $10.

El cambio provocó críticas entre compradores que consideran que la empresa perdió la esencia que la hizo popular, especialmente entre familias que buscan opciones económicas para el hogar, alimentos y artículos de uso diario.

La compañía, sin embargo, defiende la estrategia. Sostiene que el nuevo formato le permite ampliar la variedad de productos, ofrecer tamaños más grandes e incorporar mercancía que antes no podía vender dentro de un esquema de precio único.

Dollar Tree ya no vende todo a un dólar

La transformación no ocurrió de un día para otro. Primero, Dollar Tree abandonó el precio de $1 y elevó su base a $1.25. Después comenzó a introducir secciones con productos más caros dentro de las mismas tiendas.

Hoy, ese sistema ya forma parte de una porción importante de su red. La empresa informó que cerca de 5,900 tiendas ya operan con este modelo multiprecio, una cifra que muestra que el cambio ya no es una prueba aislada, sino una parte central de su negocio.

En la práctica, eso significa que un cliente puede seguir encontrando artículos económicos, pero también toparse con productos que cuestan varias veces más que el valor tradicional asociado a la marca.

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Qué productos vende Dollar Tree por más de $1.25

La expansión del nuevo esquema permitió a la cadena incorporar artículos con precios superiores, sobre todo en categorías donde antes tenía limitaciones por margen o tamaño.

Puedes encontrar a ese precio artículos para el hogar, snacks y alimentos en presentaciones más grandes, productos de limpieza, juguetes, decoración, utensilios de cocina y productos de temporada.

La empresa busca así competir mejor con otros minoristas de descuento y aumentar el gasto promedio de cada compra.

Por qué se quejan los clientes

La principal crítica no apunta solamente al precio, sino a la identidad de la marca. Muchos consumidores eligieron Dollar Tree durante años porque sabían que entrar a una de sus tiendas implicaba encontrar casi todo a un valor fijo y muy bajo. Con el nuevo formato, esa certeza desaparece.

Algunos compradores cuestionan que la cadena siga apoyándose en una imagen histórica de tienda ultraeconómica cuando ya vende artículos mucho más caros. Otros consideran que el problema no es que existan productos de mayor precio, sino que la propuesta dejó de ser tan clara como antes.

En redes sociales y comentarios de clientes, una de las quejas más repetidas es que Dollar Tree “ya no se siente como Dollar Tree”.

Dollar Tree sostiene que el formato multiprecio responde a la evolución del mercado y a la necesidad de ofrecer más opciones. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Qué dice la empresa

Dollar Tree sostiene que el formato multiprecio responde a la evolución del mercado y a la necesidad de ofrecer más opciones. Según la compañía, vender productos de $3, $5 o $10 permite ampliar el surtido y sumar mercadería de mejor tamaño o calidad, algo difícil de sostener cuando todo debía mantenerse dentro de un único precio muy bajo.

También argumenta que muchos consumidores siguen buscando valor, aunque no necesariamente limitado a un dólar o a $1.25. En otras palabras, la apuesta de la cadena es que el cliente acepte pagar más si percibe que recibe un producto mejor o más completo.

El cambio coincide con un plan de expansión

La nueva estrategia de precios llega en un momento en que Dollar Tree sigue creciendo. La compañía proyectó para este año la apertura de cerca de 400 tiendas nuevas, aunque también prevé cerrar alrededor de 75 locales.

Eso muestra que, pese a las críticas, la empresa no está retrocediendo. Por el contrario, busca expandirse mientras redefine su modelo comercial.

En sus resultados más recientes, Dollar Tree informó además un aumento en sus ventas, lo que sugiere que la compañía está logrando mejorar el gasto por cliente, incluso en medio del malestar de parte de sus compradores habituales.

¿Sigue siendo una tienda barata?

La respuesta corta es sí, pero ya no en el sentido original. Dollar Tree todavía conserva una oferta de precios bajos y continúa siendo una opción para consumidores que quieren gastar poco. Sin embargo, dejó atrás la simplicidad que la distinguía: entrar y saber que todo costaba lo mismo.

Ahora conviven dentro de la misma tienda artículos de bajo precio con otros mucho más caros. Para algunos clientes, eso representa una mejora en variedad. Para otros, es la prueba de que la antigua “tienda de $1” ya quedó definitivamente atrás.

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