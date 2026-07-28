Atención en el supermercado: retiran más de 12,000 libras de tocino ahumado por fallas de inspección

Cinco lotes para un total de 12,036 libras de tocino ahumado no listo para el consumo (NRTE) importado de Canadá por la empresa Maple Leaf Foods (Illinois) se retiran del mercado en tres estados de los Estados Unidos por no cumplir con las normativas de reinspección de importación.

Un reporte de retiro de alimentos del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) indica que se trata de dos marcas de tocino ahumado refrigerado enviado a distribuidores y minoristas de Grocery Outlet en Idaho, Oregón y Washington. Los productos se fabricaron en cinco fechas: 9, 10, 12, 13 y 15 de junio de 2026.

Cómo identificar los productos retirados del mercado

Marca: Royale Natural

Producto: Applewood Smoked ALL NATURAL Uncured Bacon Product of Canada

Presentación: Envase al vacío de 340 g (12 oz)

Fechas de caducidad: 01 de septiembre de 2026 y 07 de septiembre de 2026 (impresas en el lateral del envase).

Consumidores en Idaho, Oregón y Washington deben verificar las fechas de caducidad de septiembre de 2026 impresas en el lateral del empaque. Crédito: FSIS | Cortesía

Marca: TOP VALU

Producto: Uncured Hardwood Smoked Bacon PRODUCT OF CANADA

Presentación: Envase al vacío de 340 g (12 oz)

Fechas de caducidad: “SEP 01 2026”, “SEP 02 2026”, “SEP 04 2026”, “SEP 05 2026” y “SEP 07 2026” (impresas en el lateral del envase)

Se insta a los consumidores a revisar la información de los empaques y verificar si llevan impreso en el lateral del envase el número de establecimiento canadiense «EST. 1» y el certificado sanitario «2026-S732971612» en las cajas maestras.

Las inspecciones rutinarias de importación buscan garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y la cadena de frío antes de que los alimentos lleguen a tu mesa. Crédito: FSIS | Cortesía

¿Por qué se debe descartar el producto?

El FSIS descubrió el problema durante las inspecciones rutinarias. Este tipo de controles busca que se cumplan las normas de importación, ya que es la manera de garantizar no solo la calidad del producto, sino también el cumplimiento de las normas sanitarias, el respeto a la cadena de frío y el uso de ingredientes permitidos, entre otros aspectos.

Hasta la fecha no se han reportado casos confirmados de enfermedades o lesiones por el consumo de estos productos. Sin embargo, se insta a los consumidores a verificar la información en sus empaques y, en caso afirmativo, desechar el producto o regresarlo al lugar de la compra.

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