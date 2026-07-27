Retiro de 184,200 latas de sopa de lentejas Amy’s Kitchen por defecto en el empaque

Un defecto en las latas obliga a Amy’s Kitchen a retirar 184,200 latas de sopa que fueron distribuidas en más de 20 estados y partes de Canadá. El retiro de productos iniciado el 22 de junio sigue vigente para los lotes con fecha de vencimiento en abril de 2027, según un reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La FDA calificó el retiro como clase II, que advierte una “situación en la que el uso o la exposición a un producto defectuoso puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, o en la que la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

¿Cómo identificar los productos afectados?

Se recomienda revisar el código UPC y la fecha de vencimiento (04/2027) antes de consumir el producto o desecharlo de forma segura. Crédito: Shutterstock

Se trata de 15,350 cajas (12 latas por caja) de la sopa orgánica de lentejas baja en sodio de Amy’s en su presentación de 411 g / 14.5 oz. Llevan impreso el código UPC:

EE. UU.: 042272005833

042272005833 Canadá: 10042272905833

El lote específico es el 60D0924 con fecha de consumo preferente: 04/2027.

Un portavoz de Amy’s Kitchen advierte que “el defecto podría provocar que el producto se estropeara, y la decisión se tomó por precaución para garantizar la calidad y la seguridad de nuestros productos”.

El retiro se extiende a Canadá y 28 estados de EE. UU.: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Maryland, Maine, Michigan, Misuri, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nevada, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Washington y Wisconsin.

¿Qué hacer? En caso de retiros por defectos que comprometen la calidad de los alimentos, se recomienda a los consumidores verificar la información de retiro, evitar su consumo, y descartarla o desecharla.

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