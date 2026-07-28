Biden habla de material clasificado en audios divulgados tras una larga batalla legal

Las grabaciones de audio de las conversaciones que el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo con el escritor fantasma de sus memorias fueron divulgadas este martes, después de una prolongada disputa judicial, y muestran al exmandatario haciendo referencias a documentos e información que identificó como clasificados mientras trabajaba en su libro de 2017.

Las cintas, obtenidas y difundidas por el grupo conservador Oversight Project, habían sido utilizadas como parte de la investigación del fiscal especial Robert Hur sobre el manejo de documentos confidenciales. CBS News y Associated Press difundieron detalles del contenido de las grabaciones.

Más de dos horas de las aproximadamente 70 horas de grabaciones citadas en el informe de Hur fueron compartidas con CBS News. En uno de los fragmentos, Biden le dice a su escritor fantasma, Mark Zwonitzer: “Parte de esto puede ser clasificado… Así que ten cuidado. No estoy seguro… No está marcado como clasificado, pero…”.

En otro momento, el entonces exvicepresidente agrega: “Lo siguiente que tengo aquí es información clasificada…”.

Las conversaciones fueron grabadas mientras Biden colaboraba con Zwonitzer en la elaboración de Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose, publicado en 2017.

Referencias a documentos y reuniones confidenciales

Las grabaciones, de acuerdo con BCS News, incluyen descripciones de reuniones que Biden calificó como potencialmente clasificadas, entre ellas encuentros con la Agencia Central de Inteligencia, sesiones en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca y reuniones informativas del Departamento de Defensa.

En una grabación fechada el 10 de octubre de 2016, Biden afirma que conservaba notas cuya existencia, según él, era desconocida para la Casa Blanca. “Tengo muchísimas notas de todo este tiempo… No sabían que las tenía”, dice en el audio.

Asimismo, en una sesión del 16 de febrero de 2017, ya fuera de la Vicepresidencia, comenta: “Acabo de encontrar todo el material clasificado en la planta baja”, una declaración que Hur citó posteriormente como parte de las evidencias analizadas durante su investigación.

The Associated Press señaló asimismo que el material divulgado contiene alrededor de tres horas de audio y 117 páginas de transcripciones, muchas de ellas con fragmentos censurados para ocultar la información considerada sensible.

La agencia añadió que, durante una conversación de octubre de 2016, Biden le comentó a Zwonitzer: “Ni siquiera sabían que yo tenía esto”, mientras hablaban de asuntos delicados de política exterior de la administración de Barack Obama.

Investigación de Robert Hur

Las grabaciones adquirieron relevancia pública cuando fueron mencionadas en el informe publicado en febrero de 2024 por el fiscal especial Robert Hur, quien investigó si Biden almacenó o compartió ilegalmente información clasificada tras abandonar la Vicepresidencia.

Aunque Hur concluyó que existían pruebas de que Biden conservó documentos clasificados, decidió no recomendar cargos penales al considerar poco probable obtener una condena ante un jurado.

El informe también citó conversaciones en las que Biden mostraba notas clasificadas relacionadas con reuniones del Consejo de Seguridad Nacional de la administración Obama.

En su momento, Biden rechazó haber compartido información clasificada con su escritor fantasma y sostuvo que desconocía cómo algunos documentos confidenciales terminaron almacenados en su garaje.

Las grabaciones permanecieron bajo reserva durante casi dos años mientras se desarrollaba una disputa judicial impulsada por el Oversight Project, una organización vinculada a la Heritage Foundation que solicitó el material mediante la Ley de Libertad de Información.

El equipo legal de Biden intentó impedir la divulgación alegando que las conversaciones eran privadas y habían sido entregadas al Departamento de Justicia con la expectativa de confidencialidad, indicó CBS. Sin embargo, después de varios fallos adversos, Biden desistió de continuar el litigio.

AP indicó que un panel de tres jueces de la corte federal de apelaciones determinó, por dos votos contra uno, que existía un “interés público sustancial” en la publicación del material.

Tras conocerse la decisión, el portavoz de Biden, TJ Ducklo, afirmó que divulgar conversaciones privadas mantenidas para escribir un libro sobre su fallecido hijo Beau constituía un uso político del Departamento de Justicia y calificó la decisión como “inaceptable”, aunque señaló que el expresidente respetaba el fallo judicial.

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