Brote de ciclosporosis por lechuga iceberg se extiende a 9 estados de EE. UU.: lo que debes saber

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que el brote multiestatal de ciclosporosis vinculado a la lechuga iceberg se extendió a otros cuatro estados: Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania.

En un trabajo conjunto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan las infecciones causadas por el parásito Cyclospora, el cual ha registrado 1,947 casos de infección en un total de nueve estados, incluidos los cinco iniciales: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Se trata de la más reciente actualización del caso vinculado a la lechuga iceberg procedente del centro de México y retirada del mercado por Taylor Farms de México. Otros vegetales se están investigando como posibles fuentes de contaminación, según Telemundo.

Avance del brote de Cyclospora y balance de los CDC

El reporte oficial epidemiológico de los CDC indica que los casos comenzaron entre el 22 de junio de 2026 y el 20 de julio de 2026 en nueve estados del país, con un total de 1,947 contagios, al menos 98 hospitalizaciones y ningún fallecimiento reportado. Las investigaciones revelan que las personas infectadas con Cyclospora reportaron haber estado expuestas en Taco Bell.

Al incorporarse cuatro nuevos estados al brote, aumenta el número de personas afectadas y no se descarta que los contagios sigan aumentando. El proceso para determinar si una persona está enferma por este brote puede tardar hasta seis semanas, según informan los CDC.

Cronología de la investigación: de las retiradas al falso positivo

19 de julio: La FDA aclara falso positivo en pruebas a Taylor Farms

La FDA corrigió la alerta y confirmó que la muestra de lechuga con Cyclospora de Taylor Farms de México fue un falso positivo debido a la complejidad de las pruebas de laboratorio. A pesar de esto, se mantiene la colaboración con la empresa para verificar la retirada completa del producto del mercado y continúan los análisis de muestras.

18 de julio: Retiro voluntario de productos Marketside en Walmart

Taylor Farms de México (Guanajuato) anunció el retiro voluntario del mercado estadounidense de toda la lechuga iceberg procedente del centro de México. El retiro incluyó productos de la marca Marketside en Walmart: ensalada de lechuga iceberg (340 g y 680 g) y lechuga rallada (8 oz y 16 oz) con fechas de caducidad entre el 18 de julio y el 3 de agosto de 2026.

16 y 17 de julio: Identificación del proveedor y primeras medidas de contención

17 de julio de 2026: La FDA identificó mediante rastreo que Taylor Farms de México era el proveedor común de la lechuga iceberg rallada utilizada en las sucursales de Taco Bell vinculadas al brote. La empresa proveedora notificó formalmente a la FDA el inicio del retiro voluntario del producto.

La identificó mediante rastreo que era el proveedor común de la utilizada en las sucursales de vinculadas al brote. La empresa proveedora notificó formalmente a la el inicio del retiro voluntario del producto. 16 de julio de 2026: La FDA y los CDC iniciaron la investigación del brote de Cyclospora vinculado a la lechuga iceberg rallada en Taco Bell en cinco estados: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Los CDC reportaron originalmente 1,644 personas infectadas, 94 hospitalizaciones y cero fallecimientos, con enfermedades iniciadas entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026. El análisis de datos reveló que el 90% de las personas entrevistadas consumió lechuga iceberg. Ante esto, Taco Bell se comprometió a retirar de inmediato la lechuga de este proveedor y la FDA reforzó los controles de inspección en la frontera.

La investigación de rastreo de la FDA y los datos del brote siguen apuntando a la lechuga iceberg rallada de Taylor Farms, proveniente de productores del centro de México.

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