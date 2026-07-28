Cremaron por error en Queens a una inmigrante fallecida en Nueva York: denuncia familiar

Euvy Rodney tenía una última voluntad antes de fallecer este mes a los 93 años: ser enterrada en Guyana, su país natal.

Pero una funeraria de Queens (NYC) procedió a incinerar a Rodney –matriarca de 11 hijos y 55 nietos y bisnietos-, según una queja presentada por su familia ante la Oficina Estatal de Dirección Funeraria (Bureau of Funeral Directing). “Mi madre, Euvy Agnes Rodney, fue confiada a la funeraria bajo el entendimiento y las instrucciones de la familia de que sería enterrada”, reza la queja. “La familia no autorizó su cremación”.

“Estos sucesos han causado a la familia una grave angustia emocional y han suscitado serias preocupaciones respecto a los procedimientos de identificación, autorización, documentación y comunicación de la funeraria”, continuó la denuncia ante el BFD.

“Estamos destrozados”, declaró al Daily News su hija Romona Rodney Park, de 53 años. “Ella es mucho más que esta tragedia… Era una madre, abuela, bisabuela y hermana cariñosa. Una mujer de fe inquebrantable que rezaba con devoción y dedicó su vida a cuidar de los demás“.

Rodney y su esposo emigraron a Nueva York desde Guyana en 1993 y se establecieron en Queens, residiendo principalmente en Jamaica y sus alrededores. Al momento de su fallecimiento vivía en Lynbrook (Long Island, NY), y había sido viuda por unos 15 años. Tras su muerte, ocurrida el 8 de julio, la familia decidió contratar una funeraria en Queens, dado que el funeral se celebraría en una iglesia de ese mismo distrito. El abogado de la familia, John Elefterakis, informó que el crematorio –All Souls Crematory, en East Elmhurst- comunicó posteriormente que el procedimiento se llevó a cabo el 14 de julio.

“J. Foster Phillips Funeral Home”, ubicada en Linden Boulevard, vecindario Jamaica, emitió un comunicado el lunes expresando que “lamentan profundamente la angustia que esto ha causado y se comprometen a apoyar [a la familia] con atención, compasión y respeto durante este momento increíblemente difícil”.

“Mantenemos nuestro compromiso de rendir cuentas y de honrar la confianza que depositan en nosotros las familias a las que servimos”, continuaba el comunicado. “Por respeto a las partes implicadas, no haremos más comentarios por el momento”.

El Departamento de Salud del estado, organismo del que depende el BFD, no se pronuncia sobre quejas específicas, aunque ofrece en su portal una lista de mejores prácticas para que las funerarias eviten este tipo de errores. “Las confusiones con restos humanos ocurren con poca frecuencia, pero cuando suceden generan una gran carga emocional para todos los implicados y, a menudo, dan lugar a litigios contra el hospital y/o el director de la funeraria encargado de recoger los restos”, señala el departamento.

Casos similares

En el otoño de 2024 una familia de Nueva York vivió un horror tras la muerte de la madre Carmen Maldonado en Queens (NYC): su cuerpo, que debía ser enviado a Ecuador, terminó muy lejos de allí, en Guatemala, y descubrieron el error a través de un video en TikTok.

En agosto de ese año el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York (DCWP) anunció que la Funeraria R.G. Ortiz, tendría que indemnizar con $604,000 dólares a clientes que se determinó fueron explotados. Además deberá pagar $100,000 en sanciones civiles.

En 2023 una familia demandó $60 millones de dólares a nombre de un padre que murió a los 72 años en Carolina del Sur y se suponía que su cuerpo sería enviado a Nueva York, pero mandaron el cadáver equivocado, al que enterraron con su ropa favorita y en su parcela familiar.

También ese año una funeraria de Nueva Jersey fue demandada por una familia hispana por el extravío de las cenizas de un fallecido que fueron dejadas en un auto que terminó siendo robado por unos adolescentes.