Más de 91 personas ganaron premios de más de $1 millón en el pasado sorteo de Powerball

El sorteo de Powerball del 29 de abril dejó un resultado poco común: decenas de jugadores se convirtieron en millonarios en una sola noche. La elevada cantidad de ganadores llamó la atención y llevó a identificar un patrón en los números seleccionados.

Un sorteo con decenas de millonarios

En ese sorteo, que tenía un premio mayor de $143 millones y una opción en efectivo de $65.2 millones, más de 91 personas ganaron premios de al menos $1 millón.

Según datos oficiales:

–62 ganadores obtuvieron $1 millón (Match 5)

–27 ganadores obtuvieron $2 millones (Match 5)

El patrón que explicó el resultado

Los números ganadores fueron 3, 19, 35, 51 y 67, todos separados por un intervalo de 16. Este patrón coincidió con la forma en que muchos jugadores marcan sus boletos, especialmente en columnas.

Powerball explicó en un comunicado: “Los jugadores que eligen sus propios números a menudo crean patrones al usar las hojas de selección. En este caso, los números ganadores estaban en una sola columna en muchos boletos”.

“A medida que los jugadores reclaman sus premios, estamos viendo que muchos utilizaron ese mismo patrón”.

Estados con ganadores de $1 millón

Los premios de $1 millón se distribuyeron en los siguientes estados:

–Arkansas

–Arizona

–California

–Georgia

–Illinois (3 ganadores)

–Indiana (14 ganadores)

–Kansas (5 ganadores)

–Kentucky

–Luisiana (6 ganadores)

–Michigan

–Minnesota

–Missouri

–Nebraska (2 ganadores)

–Nueva Jersey (14 ganadores)

–Oregón

–Pensilvania (5 ganadores)

–Wisconsin (4 ganadores)

Estados con ganadores de $2 millones

Los premios de $2 millones se registraron en:

–Arkansas

–Illinois

–Indiana (5 ganadores)

–Kansas

–Luisiana (5 ganadores)

–Mississippi

–Nueva Jersey (4 ganadores)

–Oregón (3 ganadores)

–Pensilvania (2 ganadores)

–Rhode Island

–Carolina del Sur

–Wisconsin (2 ganadores)

Supervisión del sorteo

El presidente de Powerball, Matt Strawn, declaró: “¡Qué noche para los jugadores de Powerball! Estamos encantados con estos emocionantes resultados del sorteo”.

La organización también aseguró que el proceso fue supervisado por una firma auditora independiente para garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad.

Próximo sorteo

El siguiente sorteo está programado para el 4 de mayo, con un premio estimado de $20 millones y una opción en efectivo de $9 millones.

Las probabilidades de ganar el premio mayor se mantienen en 1 en 292.2 millones, lo que resalta lo inusual de este resultado con múltiples ganadores.

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