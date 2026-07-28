Netflix presenta el tráiler final de la serie sobre el entrenador José Mourinho

Uno de los entrenadores más controversiales del balompié es José Mourinho, para muchos conocido como “The Special One” y, tras ser una figura de la que los aficionados del fútbol querrían saber más a fondo, la plataforma de Netflix preparó un pequeño documental especialmente sobre él.

Esta producción será una miniserie de tres capítulos, la cual será estrenada el 11 de agosto del presente año, y este martes fue compartido su tráiler final mediante la plataforma de YouTube.

Tráiler

Mediante el tráiler final, el protagonismo lo toman los testimonios: primero el protagonista (Mourinho) cuenta cómo nació su amor por el balompié; luego aparecen distintas figuras que fueron dirigidas por él y otros colegas que fueron sus rivales, como el también legendario exentrenador del Manchester United Sir Alex Ferguson.

En el material se repasan justamente sus más de dos décadas exitosas, cómo surgió lo de “Special One” y parte de las polémicas con material exclusivo de la mano del propio lusitano.

Personalidades del balompié invitadas

Sir Alex Ferguson

Iker Casillas

Zlatan Ibrahimović

Didier Drogba

Frank Lampard

Samuel Eto’o

Javier Zanetti

John Terry y Marcelo

¿Es José Mourinho el entrenador más exitoso del siglo XXI?

Aunque no se puede afirmar que el portugués sea el entrenador más exitoso del presente siglo, su palmarés es bastante amplio y ha logrado hacer resaltar a varias franquicias, no a solamente una o un par, lo que le da un plus.

Por solamente mencionar parte de sus logros, hay que destacar que “The Special One” ha obtenido 26 títulos oficiales desde 2003 y, hasta el momento, es el único dirigente que pudo ganar las tres principales competiciones europeas a nivel de clubes: UEFA Champions League, UEFA Europa League y Conference League.

No obstante, es capaz de generar también mucha polémica por sus decisiones, actitudes con los jugadores y también con la prensa. Son esas razones las que llevaron a la compañía de Netflix a querer mostrar el lado más allá de lo que se ve en los medios sobre Mourinho, para entender el porqué de muchas de sus acciones, que no son del agrado de muchas personas.

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