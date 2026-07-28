Retiro de levotiroxina en Estados Unidos: qué hacer si tomas este medicamento para la tiroides

Un retiro nacional de levotiroxina, uno de los medicamentos más utilizados para tratar el hipotiroidismo, encendió una alerta entre pacientes y farmacias de Estados Unidos.

Major Pharmaceuticals retiró determinados lotes de tabletas de levotiroxina sódica después de detectar que podrían ser subpotentes. Esto significa que contienen menos cantidad del principio activo que la señalada en la etiqueta y, por lo tanto, podrían no controlar adecuadamente la enfermedad.

La medida no afecta a toda la levotiroxina disponible en el país ni a todas sus marcas. Se limita a lotes específicos, distribuidos en cajas de 100 tabletas y paquetes de dosis unitarias de 10 comprimidos bajo las etiquetas Major y Cardinal Health. Los productos fueron enviados a distintos puntos de Estados Unidos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos clasificó la medida como un retiro de Clase II, una categoría aplicada cuando el uso del producto puede provocar consecuencias temporales o médicamente reversibles, pero la posibilidad de un daño grave es considerada remota.

Qué presentaciones de levotiroxina fueron retiradas

El retiro iniciado por Major Pharmaceuticals incluye tabletas de 25, 50, 75, 88, 112, 125 y 150 microgramos.

Los pacientes deben revisar la concentración, el número de lote y la fecha de vencimiento. En los paquetes de 10 tabletas también pueden aparecer códigos terminados en las letras A o B, correspondientes a las bolsas que contienen los blísteres (la información está publicada en el sitio de la FDA).

Qué significa que la levotiroxina sea subpotente

La levotiroxina es una forma sintética de la hormona tiroidea T4. Se receta principalmente cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona, condición conocida como hipotiroidismo.

Una tableta subpotente no necesariamente está contaminada ni contiene una sustancia equivocada. El problema es que puede aportar una dosis menor que la prescrita.

En pacientes que necesitan mantener niveles hormonales estables, recibir menos medicamento durante varios días o semanas puede hacer que reaparezcan síntomas del hipotiroidismo o que los análisis de control se alteren.

Entre las señales posibles se encuentran:

Cansancio o somnolencia.

Mayor sensibilidad al frío.

Estreñimiento.

Piel seca.

Dificultad para concentrarse.

Aumento de peso sin explicación.

Caída del cabello.

Ánimo deprimido.

Frecuencia cardíaca más lenta.

Estos síntomas no demuestran por sí solos que una persona haya tomado un lote retirado. También pueden aparecer por múltiples causas, de modo que cualquier cambio debe ser evaluado por un profesional.

Qué deben hacer quienes toman levotiroxina

La recomendación más importante es no suspender el medicamento de manera repentina ni modificar la dosis sin indicación médica.

Dejar de tomar levotiroxina puede resultar más perjudicial que continuar temporalmente con una tableta ligeramente subpotente, especialmente en personas que dependen de una dosis diaria estable.

Los pacientes deberían revisar el envase, la caja o el blíster, y comparar la concentración, el lote y el vencimiento con la lista. Llamar a la farmacia que entregó el medicamento y pedir que confirme si el producto está incluido en el retiro.

Consultar al médico si aparecieron síntomas o si existe preocupación por el control de la tiroides. El paciente debe asegurarse primero de contar con una nueva provisión para evitar una interrupción del tratamiento.

Quiénes requieren una consulta más rápida

Una dosis insuficiente merece especial atención en personas cuyo equilibrio hormonal debe controlarse con mayor precisión: entre ellas, las mujeres embarazadas o que planean un embarazo, los adultos mayores, las personas con enfermedad cardíaca y los pacientes tratados por cáncer de tiroides.

También deben consultar rápido las personas que recientemente ajustaron su dosis y los pacientes con síntomas importantes o resultados anormales de TSH.

Durante el embarazo, las necesidades de hormona tiroidea pueden cambiar y un tratamiento insuficiente requiere una evaluación médica rápida. Lo mismo ocurre en bebés y niños, debido al papel de las hormonas tiroideas en el crecimiento y el desarrollo.

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