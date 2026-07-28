El estrés migratorio anula el deseo sexual de las mujeres: médicos lo explican

Las mujeres latinas que viven en Estados Unidos experimentan desafíos emocionales y sociales que podrían anular su deseo sexual. Sin embargo, expertos en salud explican que la pérdida de “apetito” no debe interpretarse como fracaso o falta de amor por la pareja.

La disminución de la libido (excitación sexual) no siempre refleja una falta de interés por la pareja, sino que, en la mayoría de casos, es una respuesta del organismo a la incertidumbre y la presión cotidiana que acompañan el proceso de adaptación en un nuevo país.

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Por qué el estrés migratorio disminuye el deseo sexual en las mujeres

El estrés crónico es una de las principales causas de la disminución del deseo sexual en las mujeres, según el equipo médico de Mayo Clinic.

Asimismo, expertos de la Cleveland Clinic apuntan: “El estrés derivado del trabajo, la familia o la vida cotidiana y la ansiedad, que eleva las hormonas del estrés que pueden disminuir el deseo sexual”.

En el caso de las mujeres latinas que viven en Estados Unidos, tienen que lidiar con la adaptación cultural, el aprender un idioma nuevo, el distanciamiento con familiares y amigos, la incertidumbre migratoria, entre otros desafíos que producen el denominado estrés migratorio.

La carga emocional que todos estos factores crean no solo afectan el estado de ánimo, también disminuyen significativamente el interés por la actividad sexual.

Incluso, la doctora Jan L. Shifren, directora del Programa de Menopausia del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General de Massachusetts, dice que 1 de cada 8 mujeres se ven afectadas en la intimidad por el estrés a afrontar su condición como inmigrantes.

Las mujeres latinas sienten mucha presión social

Ser inmigrante implica adaptarse a un nuevo estilo de vida, y esto también podría derivar a problemas sexuales.

“Quienes se separan de su cultura pueden experimentar síntomas psicosomáticos como ansiedad y depresión, y que existe una relación entre la adaptación cultural y la vida sexual”, sugiere un estudio publicado en el NIH.

A través de la investigación, los expertos llegaron a la conclusión de que “existe una correlación estadísticamente significativa, positiva y elevada entre los niveles de ansiedad y de malestar sexual en las mujeres. El nivel de ansiedad explica el 88% de la variación en el malestar sexual”.

Asimismo, las mujeres latinas sienten mucha presión social. Una investigación del Pew Research Center encontró que el 68% siente una fuerte carga por encargarse de las tareas del hogar, el 62% por mantener una determinada apariencia física y el 56% por casarse y formar una familia.

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