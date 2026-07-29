Alicia Machado estrenó la canción “Nunca es muy tarde”

Hace unas semanas, Alicia Machado regresó a su carrera musical con el estreno de la canción “Nunca es muy tarde”. Esta es la primera vez que la venezolana lanza nuevo material tras 20 años.

La nueva canción de Machado fue escrita por Samo, integrante del reconocido grupo mexicano Camila, y la producción estuvo a cargo de José Miguel Velázquez, un compositor, productor y preparador vocal que desde los años 90 ha sido parte de éxitos musicales e, incluso, se sabe que fue entrenador de Ricky Martin, Shakira, Enrique Iglesias, David Bisbal y otros.

La canción “Nunca es muy tarde” no es la primera canción en la que trabajan juntos Machado y Velázquez, pues cuando la exreina de belleza debutó en la música, entre el 2004 y el 2005, también trabajó con él. Su debut sucedió con el lanzamiento del álbum “Alicia”, el cual incluyó una colaboración con el cantautor venezolano Franco de Vita.

Después de compartir su primer álbum, Machado también participó en el reality show mexicano “Cantando por un sueño”.

El lanzamiento de la canción lo hizo acompañado de un videoclip.

Con este lanzamiento, Alicia Machado ha hecho una gira de medios en diferentes medios de comunicación dedicados a la población latina en Estados Unidos.

En una entrevista que dio a “People en Español”, Machado explicó que no fue un proceso fácil el grabar esta nueva canción, pues le afectaba emocionalmente. Además, apuntó que siempre se ha considerado una artista integral, y tras años dedicada a la actuación y a la televisión, ahora quiere centrarse nuevamente en su carrera con la música.

Machado le explicó a “People en Español” cuál es su objetivo como cantante: “Voy a hablar de nosotras las mujeres, voy a hablar de la violencia, voy a hablar del racismo, voy a hablar de tu aceptación propia como ser humano, porque no hay nada más importante que mirarte al espejo, sentirte contento”.

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