Josh Duhamel planea dejar Los Ángeles en unos años

En varias ocasiones, el actor Josh Duhamel ha presumido la mansión autosuficiente que construyó en Minnesota. Al mismo tiempo, se ha hablado sobre su desconexión de Los Ángeles, California, pero esto ha sido desmentido por el actor en declaraciones recientes.

Los comentarios sobre su mudanza definitiva de Los Ángeles comenzaron hace pocas semanas, cuando Duhamel puso en venta una casa en Encino, California, por $2.99 millones de dólares. En una conversación con el canal de televisión Fox News, el actor informó que, tras la venta de esta casa en Encino, aún le quedaría otra propiedad en Los Ángeles.

“Todavía tenemos una casa en Los Ángeles porque tengo un hijo de 12 años que va a la escuela allí y estará allí hasta que termine sus estudios”, declaró Duhamel. Además de la relación con su hijo, seguramente también mantiene su relación con la ciudad por proyectos profesionales.

Su plan sería dejar definitivamente la ciudad cuando su hijo cumpla 18 años y de el paso hacia la universidad.

Además de esa mansión que le queda en Los Ángeles y la mansión autosuficiente de Minnesota, el actor tiene su residencia principal en Fargo, Dakota del Norte, donde nació su actual esposa. En esa propiedad vive junto a los dos hijos que ha tenido en esta actual relación.

Por otro lado, la casa que quiere vender por $2.99 millones de dólares le pertenece desde que terminó su relación con Fergie, con quien estuvo entre el 2009 y el 2019. Su idea era que la propiedad le sirviera como refugio de soltero temporal.

De esa propiedad no hay demasiados detalles, y más si se compara con los muchos detalles que ha compartido con la residencia en Minnesota. Incluso, mostró el lugar para el programa “In Depth with Graham Bensinger”, disponible en YouTube.

Esta propiedad está distribuida entre dos cabañas, un sauna al aire libre, un baño exterior, áreas verdes, grandes árboles y un muelle.

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