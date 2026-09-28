Tres hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie eliminaron oficialmente el apellido de su padre 

Zahara, la hija de los actores Brad Pitt y Angelina Jolie, se convirtió en la tercera de los hijos de la pareja en eliminar legalmente el apellido de su padre. Desde el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie, Shiloh, Maddox y Zahara han cambiado oficialmente su apellido y solo usarán el apellido de su madre.

Esto ocurre en medio de una marcada distancia entre el actor de “Inglourious Basterds” con sus hijos mayores, aunque el histrión todavía mantiene un régimen de visitas con sus hijos menores.

El lunes 28 de septiembre se celebró la audiencia para el cambio de nombre de Zahara y el juez aprobó el cambio sin objeciones, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People. La hija de la expareja ahora se llama “Zahara Marley Jolie” en lugar de “Zahara Marley Jolie-Pitt”. Esto ocurre meses después de que la joven omitió el apellido paterno en una graduación de la universidad.

Zahara solicitó que se eliminara el apellido “Pitt” de su nombre mediante una solicitud presentada el 28 de abril. Días antes, Maddox también solicitó la eliminación del apellido de su padre. Tres meses después, Maddox y Zahara confirmaron su intención publicando avisos legales en el periódico, según lo establece la ley de California.

La solicitud de Maddox se hizo oficial el 14 de septiembre, mientras que la de Zahara se oficializó este 28 de septiembre.

Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron en 2016 después de 12 años juntos y dos años de matrimonio, y finalizaron su divorcio en diciembre de 2024. Tuvieron seis hijos juntos: Maddox, de 25, Pax, de 22, Zahara, Shiloh, de 20, y los gemelos Vivienne y Knox, de 18.

La primera en solicitar legalmente dejar de usar el apellido paterno fue Shiloh, la primogénita de la pareja. La joven de 20 años hizo la solicitud legal el día de su cumpleaños número 18 en 2024. Vivienne presentó formalmente una petición legal para eliminar “Pitt” de su nombre, pero aún no ha sido aprobado legalmente el cambio.

El distanciamiento de Brad Pitt con sus hijos y la decisión de varios de ellos de retirar el apellido paterno ocurre que tras un presunto incidente violento que ocurrió en un vuelo privado en el que viajaba la familia desde Francia hacia Estados Unidos. En ese vuelo en 2016, presuntamente Brad Pitt se encontraba en estado de ebriedad y agredió física y verbalmente a Angelina Jolie y a uno de sus hijos. Tras ese incidente, Angelina solicitó el divorcio y el actor fue investigado por el FBI por sospecha de abuso infantil, pero fue exonerado. El Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles también concluyó su investigación sin encontrar indicios de abuso.

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