Quiénes fueron y cómo vivían Adán y Eva: la ciencia los ubica en África hace 200,000 años

Adán y Eva ocupan un lugar central en la Biblia como los primeros seres humanos creados por Dios, según el libro de Génesis. Sin embargo, desde la perspectiva científica, no existieron como esa única pareja que dio origen a toda la humanidad.

Tanto la genética como la antropología sostienen que nuestra especie surgió a partir de poblaciones de Homo sapiens que habitaron África hace unos 200,000 años.

Aunque ambos enfoques buscan explicar el origen de los seres humanos, lo hacen desde perspectivas completamente distintas: una basada en la fe y otra sustentada en la evidencia científica.

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¿Quiénes fueron Adán y Eva según la ciencia?

Según explica el portal Química.es, los genetistas utilizan los términos “Eva mitocondrial” y “Adán cromosómico Y” para identificar a los ancestros comunes más recientes de determinadas líneas genéticas.

La llamada Eva mitocondrial corresponde a la mujer de la que proceden las mitocondrias presentes en todas las personas actuales. Por su parte, el Adán cromosómico Y representa al ancestro del que todos los hombres vivos heredaron el cromosoma Y.

Los especialistas aclaran que no fueron la única mujer ni el único hombre de su época y, además, probablemente nunca coincidieron en el tiempo, ya que pudieron vivir separados por miles de años.

Las investigaciones sitúan a estos ancestros en África subsahariana, donde los primeros Homo sapiens presentaban piel oscura, cabello texturizado y cuerpos adaptados a recorrer largas distancias bajo un clima cálido.

¿Cómo era su forma de vida?

Según la evidencia arqueológica, indica una nota de Euronews, aquellos primeros humanos llevaban una vida nómada basada en la caza y la recolección. Fabricaban herramientas de piedra, dominaban el uso del fuego y utilizaban pieles de animales para protegerse cuando las condiciones climáticas lo exigían.

Su existencia estaba marcada por numerosos riesgos. Las enfermedades, los depredadores y las lesiones hacían que la esperanza de vida rara vez superara los 30 o 40 años.

¿Qué dice la Biblia sobre Adán y Eva?

El relato del Génesis ofrece una explicación diferente. Para el judaísmo, el cristianismo y el islam, Adán y Eva fueron creados directamente por Dios y vivieron inicialmente en el Jardín del Edén, ubicado tradicionalmente en una región cercana a los ríos Tigris y Éufrates, en el actual Medio Oriente.

La Biblia no describe su apariencia física. Las representaciones que los muestran con determinados rasgos responden a interpretaciones artísticas desarrolladas siglos después y no al texto bíblico.

Según el Génesis, al principio vivían sin conocer el dolor, la enfermedad ni el trabajo forzado. Su tarea consistía en cuidar el jardín y dar nombre a los animales.

Tras desobedecer a Dios y ser expulsados del Edén, comenzaron una vida marcada por el trabajo agrícola, el uso de vestimentas confeccionadas con pieles y los dolores del parto. Además, el texto bíblico atribuye a Adán una longevidad extraordinaria de 930 años.

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