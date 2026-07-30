Alerta alimentaria por burritos de bistec en Costco: FSIS advierte sobre alérgeno no declarado

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) emitió una alerta pública para doce lotes de Burrito de Bistec, Cilantro y Lima debido a un etiquetado incorrecto y un alérgeno no declarado. El producto se vendió en tiendas Costco en Illinois, Michigan y Minnesota.

La alerta se emite porque el producto no está a la venta del público, ya que se fabricó el 19 de junio. Sin embargo, algunos consumidores podrían conservarlos en sus congeladores. El alérgeno presente en el burrito es el huevo.

El problema se descubrió gracias a un consumidor que identificó que el producto contenido en el envase de “RED’S STEAK CILANTRO AND LIME BURRITO” no se correspondía con los ingredientes, ya que contenía huevo y estaba mal etiquetado.

¿Cómo identificar el producto retirado del mercado?

Se trata de un producto etiquetado como RED’S Steak Cilantro and Lime Burrito, en su presentación de caja de 3 libras y 2 onzas (contiene 10 burritos envueltos individualmente).

Todos los productos llevan etiqueta en la parte frontal del paquete (nombre del producto) y en el lateral (lotes). También llevan el número de establecimiento “EST. 46069” dentro del sello de inspección del USDA.

Lotes de producción afectados: L1 SD6170 1503 L1 SD6170 1535 L1 SD6170 1606 L1 SD6170 1639 L1 SD6170 1717 L1 SD6170 1750 L1 SD6170 1831 L1 SD6170 1908 L1 SD6170 1954 L1 SD6170 2031 L1 SD6170 2108 L1 SD6170 2130



¿Qué es la alergia al huevo?

Una de las alergias alimentarias más frecuentes es la alergia al huevo, que por lo general se vincula a la clara del huevo. Otra de las particularidades es que el huevo crudo tiende a causar más reacciones que el huevo cocido.

Cuando una persona es alérgica al huevo, al consumir el alimento, su sistema inmunitario comienza a presentar síntomas como:

Irritaciones en la piel o urticaria.

o urticaria. Malestares digestivos como cólicos, náuseas y vómitos.

como cólicos, náuseas y vómitos. Problemas respiratorios como tos, silbido al respirar, opresión en el pecho o falta de aire.

como tos, silbido al respirar, opresión en el pecho o falta de aire. Congestión nasal, entre otros.

Qué hacer si tengo el producto bajo alerta sanitaria

Hasta la fecha no se han registrado casos de personas enfermas por el consumo de estos burritos. Por ello, las autoridades sanitarias instan a los consumidores a verificar la información de los burritos bajo alerta sanitaria y, en caso afirmativo, evitar su consumo, descartarlos o regresarlos al lugar de compra para un reembolso.

En caso de dudas, la empresa estableció una vía de comunicación a través de Andrea Breen, Directora de la Cadena de Suministro de Red’s All Natural, al 203-437-7713 o al correo andrea.breen@redsallnatural.com.

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