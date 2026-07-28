“La Casa de los Famosos México 4”: Fede Vigevani es el líder de la primera semana

“La Casa de los Famosos México 4” comenzó dando de qué hablar y, tras la primera prueba realizada este lunes, Fede Vigevani se convirtió en el primer líder de la semana, dejando claro que no fue a jugar a esta competencia.

Luego de conocerse al primer nominado, el estilista Aldo Rendón, después de ser seleccionado por Arantza Ruíz, ganadora de la dinámica del teléfono rojo, protagonizando ambos la primera diferencia de la competencia, este lunes se pudo asegurar la primera inmunidad.

En contraste con el inicio de Aldo, el uruguayo Fede Vigevani entró enchufado al reality, logrando imponerse al resto de los habitantes y en la final a Moisés Peñaloza y Gema Garoa.

Beneficios que obtuvo Fede Vigevani como líder

El liderazgo no solamente se trata de un título que te acompaña durante una semana, sino que Vigevani obtuvo el privilegio de la inmunidad y además, dormirá en una suite durante toda la semana junto a Karina Torres, la seleccionada por el público para acompañarlo.

Por si fueran pocos los beneficios, el creador de contenido uruguayo también recibió un auto último modelo cortesía de uno de los patrocinadores del reality, el privilegio de haber ganado el reto en esta primera semana. De hecho, aparentemente ya surgió un romance, debido a que Fede quiere regalarle su nuevo automóvil a Karina y así se lo dejó saber a producción.

Fede Vigevani no permanecerá durante toda la competencia

Aunque muchos no lo sabrán, la participación del uruguayo Vigevani ha dado mucho de qué hablar debido a que la producción reveló que se trata de un “infiltrado”.

Es decir, formará parte de las actividades y convivirá por tiempo indefinido con sus compañeros, pero no competirá para llevarse el gran premio de los $4,000,000 de pesos.

Así quedaron distribuidas las habitaciones

Durante la gala de inauguración el domingo, se confirmaron los 18 habitantes y a su vez, se distribuyeron las tres habitaciones (Tulum, Malibú e Ibiza) con seis participantes por cuarto.

Cuarto Tulum (liderado por Karina Torres): Brianda Deyanara, Memo Schutz, Arantza Ruiz, Mariana Ochoa y Moisés Peñaloza.

Cuarto Malibú (liderado por Fede Vigevani): Masad Altamimi, Gema Garoa, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir.

Cuarto Ibiza (liderado por Aldo Rendón): Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.

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