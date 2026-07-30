Diego Luna será homenajeado en el Festival de Cine de Sarajevo

El recorrido artístico de Diego Luna volverá a ocupar un lugar destacado en uno de los festivales de cine más importantes de Europa. El actor, director y productor mexicano recibirá el Corazón Honorífico durante la edición número 32 del Festival de Cine de Sarajevo, un reconocimiento reservado para las figuras que han dejado una huella significativa en la industria cinematográfica.

El certamen, que se celebrará entre el 14 y el 21 de agosto, también servirá como escenario para la presentación de “Ceniza en la boca”, el más reciente largometraje dirigido por Luna, cuya premiere tuvo lugar en el Festival de Cannes. Además, el mexicano ofrecerá una clase magistral en la que compartirá su visión sobre la práctica artística contemporánea y las experiencias que han marcado su carrera.

El director del festival, Jovan Marjanović, destacó la evolución del intérprete desde sus primeros trabajos en el cine mexicano hasta su consolidación internacional.

“Hace 25 años, Diego Luna nos conquistó con su inolvidable actuación en ‘Y tu mamá también’. Entonces, y ahora lo sabemos, esperábamos presenciar el surgimiento de un artista que nunca dejaría de explorar y sorprender, transitando con naturalidad desde grandes producciones de Hollywood hasta historias humanas que revelan la riqueza de la cultura latinoamericana”, afirmó.

Por su parte, Luna manifestó su entusiasmo por visitar por primera vez el festival: “Hace muchos años que quería ir a Sarajevo. Muchos colegas me han hablado maravillas del festival y de su experiencia allí. Me siento honrado por este reconocimiento a mi trabajo y estoy emocionado de compartir ‘Ceniza en la boca’ con el público”.

“Ceniza en la boca” y una carrera que sigue creciendo

En “Ceniza en la boca”, Diego Luna dirige una historia centrada en la migración y los desafíos de comenzar una nueva vida lejos del país de origen.

La película sigue a Lucila, interpretada por Anna Díaz, una joven de 21 años que viaja de México a Madrid junto a su hermano menor, encarnado por Sergio Bautista, para reencontrarse con su madre, papel que interpreta Adriana Paz. Sin embargo, ambos descubren una realidad marcada por la presión familiar, el racismo y la misoginia.

A lo largo de su trayectoria, Diego Luna ha construido una carrera que abarca cine, teatro y televisión. Ha trabajado con realizadores como Steven Spielberg, David Trueba, Gus Van Sant, Harmony Korine y Agustín Díaz Yanes. También protagonizó la serie “Andor”, actuación que le valió dos nominaciones a los Globos de Oro.

En 2025 compartió pantalla con Jennifer Lopez en “El beso de la mujer araña”, dirigida por Bill Condon, mientras que este año encabezó “México 86” y prepara sus participaciones en “Eleven Days” y la adaptación en acción real de “Tangled”.

Como director, también ha estado al frente de proyectos como el documental “JC Chávez”, “Abel” y “Mr. Pig”. Paralelamente, en 2005 cofundó Ambulante, el festival itinerante de documentales que promueve el intercambio cultural.

Ahora, Diego Luna se une a una lista de homenajeados que incluye nombres como Emily Watson, Willem Dafoe, Stellan Skarsgård, Paolo Sorrentino, Alexander Payne, Lynne Ramsay, Charlie Kaufman, Jesse Eisenberg, Michel Franco, Alejandro González Iñárritu, Robert De Niro, Gael García Bernal, Béla Tarr, Jafar Panahi y Angelina Jolie.

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