Fan de Jungkook, de BTS, fue condenada por acosar al cantante y tocar su timbre 133 veces

Una mujer fue condenada en Seúl, Corea del Sur, por acosar al cantante Jungkook, integrante de la exitosa banda de K-Pop BTS.

La acusada de origen brasileño visitó en repetidas ocasiones la residencia del cantante. Recibió advertencias para que se mantuviera alejada de la propiedad, pero la mujer las ignoró y continuó visitando la propiedad e intentando por diferentes maneras entrar a la residencia. Incluso llegó a tocar el timbre de la propiedad un total de 133 veces.

La mujer intentó dejar cartas y fotografías en la puerta de la casa del cantante. Ella aseguró que se trataba de una muestra de “amor” hacia el músico.

Todo comenzó el 7 de diciembre de 2025, cuando visitó por primera vez la casa de Jungkook en Seúl. En ese momento, la mujer merodeó la casa, arrojó objetos sobre el muro e introdujo cartas entre las rejas.

Días después, la mujer regresó a la residencia del cantante y tocó el timbre 133 veces. Esta acción fue calificada por el tribunal como un “nivel extremo de obsesión”. La mujer fue arrestada cuando siguió a un repartidor con la intención de entrar a la residencia.

Fue liberada con una advertencia de no volver a merodear la casa de Jungkook, pero la mujer la ignoró y volvió a presentarse en la casa del integrante de BTS durante varias semanas.

La policía emitió una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a la residencia de Jungkook a menos de 100 metros. Esto tampoco impidió que la mujer continuara merodeando la residencia, por lo que la policía remitió el caso a la Fiscalía. Tras iniciarse el proceso judicial en su contra, se determinó que la mujer visitó la propiedad de Jungkook un total de 22 veces.

El juez del caso la condenó a un año de prisión, con suspensión de la pena por dos años. El fallo tuvo en cuenta varios factores atenuantes y se consideró que la posibilidad de que la acusada volviera a delinquir “no era significativa”. Se espera que sea deportada de Corea del Sur, a menos que logre apelar con éxito el veredicto.

Esta no es la primera vez que Jungkook vive una situación de acoso. En junio del año pasado, unas horas después de terminar su servicio militar obligatorio, una mujer china de unos 30 años fue arrestada en Seúl al intentar ingresar a la fuerza en la casa del cantante.

BTS revolucionó la música, convirtiéndose en la banda de K-pop más popular del mundo. Han logrado llenar estadios a nivel mundial y cuentan con uno de los grupos de fans más fuertes y extendidos de la actualidad.

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